Pablo Sánchez 30 SEP 2026 - 10:14h.

Josep Pedrerol anuncia un 'bombazo a la vista' en el Caso Negreira: "La semana que viene"

Verano muy movido en las oficinas del Barça en busca de un delantero

Compartir







El Barcelona invirtió buena parte de su trabajo en el mercado estival en la búsqueda de un delantero. El club marchó decidido a fichar a Julián Álvarez, aunque los problemas con el Atlético terminaron enturbiando cualquier opción, así como la relación de ambas entidades. Por el camino surgieron varios nombres más y uno de ellos fue el de Lautaro Martínez, futbolista del Inter de Milán.

Fue, prácticamente, la opción B del Barça tras la negativa del Atlético por Julián. Sin embargo, la opción de firmar al argentino también se tornó en imposible después de la respuesta del cuadro italiano. El Inter no accedió a negociar la marcha de uno de sus mejores hombres en la recta final del mercado pese a los múltiples intentos de Deco.

PUEDE INTERESARTE El momentazo de Pedri con un niño que saltó al césped a buscarle: le regala su camiseta y le da un abrazo

Joan Laporta, durante una entrevista en Corriere della Sera, desgranó cómo se sucedieron los acontecimientos y cuál fue el motivo principal de la negativa del Inter a dejar salir a Lautaro. El presidente del Barça destacó la buena relación que mantiene con el club y el representante del jugador.

PUEDE INTERESARTE Primer parte médico de Raphinha tras su lesión con Brasil

"Un día llamé a Beppe Marotta. Él y yo, sin intermediarios. Le dije que estaría encantado de tener a Lautaro en mi equipo y que admiraba mucho al chico, pero ni siquiera me dejó terminar de hablar. Me dijo claramente que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiría si se marchaba o no. Puse fin a todas las conversaciones, no había manera de seguir adelante. Marotta y yo tenemos una relación de confianza mutua. No fuimos más allá por respeto a él y al Inter", explicó el presidente del Barça.

Gabriel Jesus, la solución

El Barça puso fin a la búsqueda de un delantero sobre la bocina. Finalmente, tras infinidad de intentos por Julián y otras opciones como la antes mencionada, Deco se decantó por Gabriel Jesus, quien de momento no ha tenido demasiadas oportunidades para mostrar su fútbol. El estado de gracia que atraviesan los hombres de ataque apenas dan lugar a cambios tras un inmaculado inicio de temporada.