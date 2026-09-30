El Atlético vuelve al trabajo pendiente de la enfermería y sin los internacionales

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El Atlético de Madrid sigue trabajando bajo mínimos. Los rojiblancos han realizado este miércoles su segunda sesión de la semana en un parón de selecciones más largo de lo habitual, sin los internacionales y pendientes de la enfermería. A la espera de novedades con Alejandro Grimaldo, que sufrió molestias calentando en el Sánchez-Pizjuán, la buena noticia del día la protagoniza Pablo Barrios, que apunta a estar disponible en el próximo duelo ante el Alavés.

Barrios ya trabajó parcialmente con el grupo en la sesión del martes y lo ha vuelto a hacer en la del miércoles. El centrocampista, llamado a ser el eje sobre le que gire todo el juego rojiblanco, sufrió una lesión muscular ante el Liverpool el pasado 9 de septiembre y se perdió los tres últimos duelos previos al parón ante la Real Sociedad, Osasuna y el Real Madrid. Aún quedan diez días por delante para visitar Mendizorroza, lo que invita a pensar que llegará en plenas condiciones físicas.

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El Atlético, sin Sorloth y pendiente de Grimaldo

Por contra, la nota negativa la sigue protagonizando Alexander Sorloth. Y su caso empieza a ser cuanto menos preocupante. Fue el pasado 12 de agosto cuando el Atlético informó de una "contractura muscular". No dio demasiados detalles al respecto, pero el noruego sigue ausente y camino de los dos meses de baja. Según el Diario As, podría empezar a incorporarse al grupo el próximo lunes con vistas al partido de Vitoria, aunque su presencia ante el Alavés no está garantizada.

Además, en el Atlético también están pendientes de Grimaldo, que este martes sufrió unas molestias en el cuádriceps mientras calentaba con los suplentes de España sobre el césped del Sánchez-Pizjuán. A la espera de pruebas, todo apunta a que podría quedar liberado de la selección en las próximas horas para regresar a Majadahonda y evaluar el alcance exacto de su lesión.