Fran Fuentes Sevilla, 29 SEP 2026 - 23:54h.

El seleccionador pone en valor el partidazo de Lamine Yamal y de otros jugadores menos habituales

El momentazo de Pedri con un niño que saltó al césped a buscarle: le regala su camiseta y le da un abrazo

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Luis De la Fuente ha comparecido tras el contundente triunfo de España frente a Croacia. El combinado nacional se mostró muy dominante durante gran parte del partido, y su eficacia en la zona ofensiva, especialmente con un Lamine Yamal desatado, logró cimentar un triunfo no exento de sufrimiento a nivel defensivo, debido a la velocidad del combinado croata por las bandas. En este sentido, el seleccionador se ha mostrado satisfecho por el resultado y ha valorado positivamente la actuación de algunos de los jugadores más habituales. A continuación, sus palabras.

El nivel de Lamine Yamal, de Balón de Oro: "Ya sabéis que me gusta poco destacar las individualidades pero a veces es imposible no hacerlo. Destacaría su trabajo en lo colectivo e individual, siempre pone su talento y brillantez al servicio del grupo. Creo que es lo más destacado. Es una suerte que esté con nosotros, además en la intimidad del grupo es muy querido. Estamos felices con él".

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¿Tiene un defecto a esta selección?: "Por exigencia personal, soy muy perfeccionista. Soy un convencido de que siempre se puede mejorar. Lo malo no es eso, es que este grupo de jugadores están convencidos. El margen de mejora es muy grande, no han tocado techo. Es una selección muy joven con jugadores que tienen que sumar mucho trabajo y poner el talento al servicio del equipo. Moriríamos de éxito y no queremos hacerlo si pensamos que esto es perfecto. Algún día nos ganarán y empezaremos a pensar lo contrario. Creo que se puede mejorar todavía".

Qué le pasa a Álex Grimaldo: "Mañana le vamos a hacer unas pruebas. Ha notado, en un gesto futboolístico, en una pequeña aceleración que ha hecho en el rondo. Fijaos cómo es el fútbol que solo con salir al campo corresriesgo. En una acción natura, ha notado una molestia en el cuádriceps y mañana veremos. No será mucho, pero quizá sea lo suficiente para perderse estos dos partidos".

Qué le pasa a Zubimendi: "Ha habido un momento que me he asustado. Ha hecho un gesto que pensé que había notado alguna molestia. Luego me ha dicho con la cabeza que no, y tú te has dado cuenta también-Son muchos partidos sin tener muchos minutos, ha notado los gemelos cargados ".

La banda de música tocando la Centuria Romana Macarena: "Tenía que haberlo dicho, es que vengo con otra entrevista. Gracias, Sevilla, de verdad. El recibimiento de ayer ha sido maravilloso, hoy ha sido sensacional y el día del partido, lo de la banda de música, ha sido muy emocionante escuchar una marcha, y otra marcha. No se puede ser más cariñosa con una selección".

Todos quieren jugar, ¿cómo se gestiona eso?: "Se gestiona fácilmente, porque primero gestionas personas y, después, deportistas. Saben que, si vienen aquí, vienen con total naturalidad a compartir estos minutos, podríamos hacer dos alineaciones con nivel similar, y tienen que entender las son matemáticas, juegan 11 y 15 se quedan fuera. Pero esta naturalidad y normalidad que da convivir con buenos compañeros, gente generosa y que antepone lo colectivo. Lo dijo ayer Mikel Merino: Ojalá se pudiera ver en muchos colegios y escuelas de fútbol hablando de la confianza del equipo. No hay egos. Y los egos que hay son siempre en positivo. No tiene tono peyorativo. Está todo puesto al servicio del colectivo".

¿Fabián merece que se le valore más?: "Sí, sí. Habría que darle mucho más reconocimiento a todos los futbolistas españoles. La historia del balón de Oro debe más Balones de Oro al fútbol español. No ha sido capaz de poner en valor nuestro producto, nuestro género. Sería el momento de hacerlo porque son los mejores futbolistas del mundo. Véase Fabián, Lamine, Rodrigo, Cucurella, Ferrán, Los porteros que también están nominados. Ya es hora de que pongamos en valor a nuestros futbolistas, tienen la capacidad y el talento para ser nominados"

¿Le preocupa la falta de contundencia?: "No, no. Qué va. Sabes que jugamos con grandes selecciones, y siempre nos generan alguna situación de gol. Al margen de este gol de hoy, en Londres el equipo demuestra una pegada fantástica y capacidad de superar la adversidad. En otros momentos de mi vida habría estado pensando en el equilibrio defensivo, pero con meter más goles del rival estoy feliz. Gracias a Dios somos capaces de meterlos y también se fortalece en la faceta defensiva. Estoy contento con el rendimiento en los dos aspectos futbolísticos".