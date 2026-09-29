Solo Davor Suker podía llegar así al Sánchez Pizjuán: el brutal recibimiento con aroma a sevillismo

Fran Duarte Madrid, 29 SEP 2026 - 21:29h.

El exfutbolista no ha querido perderse el duelo entre España y Croacia en el Sánchez-Pizjuán, un estadio muy importante para él por su pasado sevillista

La pasión del Sánchez-Pizjuán con España: espectacular tifo, ovación a la Copa del Mundo y el himno de España a pleno pulmón

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