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Solo Davor Suker podía llegar así al Sánchez Pizjuán: el brutal recibimiento con aroma a sevillismo

Solo Davor Suker podía llegar así al Sánchez Pizjuán: el brutal recibimiento con aroma a sevillismo
Davor Suker llegando al Sánchez-Pizjuán para ver el España-Croacia. ElDesmarque
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Nadie ha querido perderse el primer partido de España en territorio nacional desde que se proclamaron Campeones del Mundo, ni si quiera Davor Suker. El exfutbolista croata ha acudido al Ramón Sánchez-Pizjuán como embajador de la selección de Croacia, rival de España en esta jornada 2 de la UEFA Nations League, y ha sido recibido por todo lo alto. La afición del Sevilla FC no olvida las cinco temporadas que estuvo en el club antes de dar el salto al Real Madrid y se trata de una de las mayores leyendas del club. En el vídeo superior puedes ver cómo ha sido el brutal recibimiento a Suker.

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