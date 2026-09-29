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Solo Davor Suker podía llegar así al Sánchez Pizjuán: el brutal recibimiento con aroma a sevillismo
El exfutbolista no ha querido perderse el duelo entre España y Croacia en el Sánchez-Pizjuán, un estadio muy importante para él por su pasado sevillista
La pasión del Sánchez-Pizjuán con España: espectacular tifo, ovación a la Copa del Mundo y el himno de España a pleno pulmón
Nadie ha querido perderse el primer partido de España en territorio nacional desde que se proclamaron Campeones del Mundo, ni si quiera Davor Suker. El exfutbolista croata ha acudido al Ramón Sánchez-Pizjuán como embajador de la selección de Croacia, rival de España en esta jornada 2 de la UEFA Nations League, y ha sido recibido por todo lo alto. La afición del Sevilla FC no olvida las cinco temporadas que estuvo en el club antes de dar el salto al Real Madrid y se trata de una de las mayores leyendas del club. En el vídeo superior puedes ver cómo ha sido el brutal recibimiento a Suker.