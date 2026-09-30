Ángel Cotán 30 SEP 2026 - 07:58h.

El centrocampista fue titular con el combinado mexicano

Luis De la Fuente, la lesión de Álex Grimaldo y los candidatos españoles al Balón de Oro: "La historia les debe unos cuantos"

Compartir







El Atlético de Madrid recarga pilas en un largo parón internacional con los escasos activos que se han quedado en casa. Entre ellos, y a pesar de su escaso protagonismo en los planes de Diego Pablo Simeone, no se encuentra Obed Vargas. El mexicano sigue siendo titular en su selección, aunque desde el territorio azteca piden a gritos un cambio para el centrocampista.

Tras el empate de México ante Perú, Rafa Márquez abordó la situación del mediocentro. El seleccionador mexicano pidió, en hasta dos ocasiones, una salida al Atlético de Madrid con el objetivo de conseguir un mayor número de oportunidades para su internacional.

Rafa Márquez y una salida más que necesaria para Obed Vargas

Al término del citado encuentro, el seleccionador mexicano fue cuestionado por Obed Vargas. En zona mixta, Rafa Márquez no dudó en mostrar un claro deseo: "Yo creo que fue de menos a más en este partido. Es complicada su situación y ojalá que sí, que pueda tener más minutos en otro equipo sería lo ideal. Pero bueno, también está en un gran equipo".

Tras amagar con rebajar el tono de su mensaje, el técnico volvió a pedir la salida del centrocampista del Atlético de Madrid: "Él, conociéndolo, es un chico que pelea día con día, tiene buena actitud y está siempre en predisposición para trabajar. Los comentarios y los contactos que tenemos ahí nos hablan muy bien de él. Así que bueno, ojalá que se le dé la oportunidad de ir a otro club para que tenga más minutos que eso le va a ayudar mucho a su desarrollo".

El empate de México ante Perú

Las selecciones de México y Perú firmaron este martes un empate a un gol en un intenso partido amistoso disputado en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. Los goles del encuentro fueron anotados por el media punta peruano Jairo Vélez, al promediar la primera mitad de juego, y en el segundo tiempo por el mexicano Víctor Guzmán.

El resultado implicó el segundo empate consecutivo de los dirigidos por Rafa Márquez tras el 1-1 del pasado sábado ante Colombia, y una mejor presentación de la Bicolor del brasileño Mano Menezes tras la goleada por 4-1 que sufrió también el sábado ante Estados Unidos.

Aunque México buscó controlar el balón desde el minuto inicial, Perú optó por esperar con solvencia y lanzar ataques por las bandas, siempre buscando el juego del habilidoso Vélez, lo que les permitió lucir bien parado en defensa, agresivo en la recuperación y llevar los mejores intentos a fondo, con dos centros elevados que causaron zozobra en la defensa mexicana.

México logró su primera opción de riesgo a los 23 minutos, cuando un ingreso a fondo fue reclamado como una mano del defensa Marcos López, lo que no vio el árbitro estadounidense John Freeman. En la respuesta, Perú aprovechó un veloz arremetida por la derecha y Vélez apareció, a los 27, para dejar en el camino a un defensa mexicano y vencer al portero Óscar García con un remate cruzado a media altura desde la izquierda.

Perú mantuvo el control del balón y las acciones hacia los 30 y lució concentrado en su zona defensiva ante las arremetidas mexicanas sobre su línea de fondo, lideradas por Isaías Violante. Cuando se jugaban 38 minutos, el experimentado portero Pedro Gallese mostró sus reflejos para estirarse hacia la derecha y evitar que un remate largo se le colara de manera sorpresiva en la portería peruana.

En la segunda mitad, México regresó con la disposición ofensiva potenciada de los camerinos y poco tardó en emparejar la cuenta, ya que a los 48 minutos Víctor Guzmán conectó con solvencia un remate de cabeza a la salida de un tiro de esquina. A pesar del golpe, Perú concentró su juego nuevamente en el centro del campo para buscar los desbordes y centros elevados desde los laterales.

A los 69 el portero García bloqueó un disparo directo del ingresado delantero Alex Valera, tras haber perdido el balón en un mal despeje. Ante el cansancio que mostraban varios de sus jugares, tanto Márquez como Menezes ordenaron varios cambios en los últimos minutos de juego, aunque fue Perú el que tuvo la opción más clara para quedarse con el triunfo cuando un nuevo remate elevado por Valera pasó besando el larguero defendido por García.