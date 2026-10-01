Firmó un partido pobre ante Bolivia pese a disputar los 90 minutos

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Julián Álvarez no termina de arrancar. El delantero del Atlético de Madrid ha vivido el verano más turbulento de su carrera después de declarar, en pleno Mundial 2026, su deseo de abandonar el cuadro rojiblanco. Un deseo que finalmente no se cumplió y que está afectando, a su vez, a su rendimiento deportivo en este inicio de curso.

Se perdió dos de las tres primeras jornadas mientras terminaba de aclarar su futuro, se perdió otros dos más por problemas musculares y y sólo ha sido titular en un encuentro, en Anfield, donde firmó una asistencia a Marcos Llorente para abrir el marcador. Hasta ahora, su única aportación ofensiva tras 173 minutos de juego.

Julián Álvarez tampoco arranca con Argentina

Su rendimiento no sólo está lejos de ser óptimo con el Atlético, sino también con Argentina. Ya fue foco de críticas durante el Mundial por sus pobres números y sus inoportunas declaraciones, pero es que ahora, en amistosos ante selecciones de bajo nivel, tampoco consigue sacar su mejor versión.

Este miércoles por la noche, Julián fue titular en el partido de Argentina ante Bolivia y completó los 90 minutos. La Albiceleste ganó 4-0, pero el jugador colchonero se marchó de vacío: 0 goles y 0 asistencias. Lautaro Martínez, su compañero de ataque, abrió el marcador en el primer tiempo. Nico Paz anotó el segundo, Cuti Romero el tercero de cabeza ya en la segunda mitad y Flaco López cerró el duelo en el tramo final.

Esta pobre actuación ha provocado, a su vez, una lluvia de críticas contra Julián en las redes sociales. Los aficionados argentinos, siempre intensos cuando juega su selección, admiten que el futbolista está lejos de su mejor versión, algo que ya se vio durante el Mundial. Algunos culpan al Barcelona y a su agente, mientras que otros señalan a Simeone.