Bajo lupa el fichaje del Kun Agüero por el Manchester City: el Real Madrid ofrecía más dinero al Atlético

Fran Fuentes 30 SEP 2026 - 18:54h.

La idea del conjunto rojiblanco no pasaba por dejarle marchar al club madridista

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Los 114 cargos que pesan sobre el Manchester City pueden suponer que incluso la Premier League les expulse de la competición. Con el gobierno británico involucrado en la toma de decisiones, y prensa, leyendas del fútbol inglés y numerosas asociaciones yendo todas a una en busca de la limpieza del fútbol inglés, todo apunta a decisiones relativamente rápidas con esta situación. En este sentido, desde la FA (federación inglesa) y la EFL investigan todos y cada uno de los movimientos que el conjunto inglés ha realizado entre el 2009 y el 2018, el período en el que se ha declarado culpable de dichos cargos al equipo mancuniano. Y, durante ese período, se produjo precisamente la llegada de Sergio el Kun Agüero al conjunto skyblue procedente del Atlético de Madrid, aunque el Real Madrid ofrecía más dinero.

En este sentido, según informa el portal Mundo Deportivo, aquel traspaso se produjo a cambio de 36 millones de euros más cuatro en variables. Es decir, un máximo de 40 'kilos', inferiores a los 45 que ofrecía el Real Madrid como pago por la cláusula de rescisión del delantero argentino. Es más, el propio Kun Agüero estaba de acuerdo en vestir de blanco, aunque la idea del conjunto rojiblanco no pasaba por ahí.

Gil Marín priorizó vender al Kun Agüero al City para que la afición no estallase

Sin embargo, la citada información apunta a que Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, decidió aceptar la propuesta del Manchester City aunque fuera inferior a la del Real Madrid con tal de tener paz y que la afición rojiblanca no se le echara encima en el, entonces, Vicente Calderón. No en vano, una venta de ese perfil habría provocado el enfado de la grada rojiblanca, causando un clima difícil de sostener.

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De este modo, según la citada información, todo cambió en una reunión del propio Gil Marín en Estados Unidos con el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, y el director deportivo citizen, Brian Marwood. Una reunión en la que encauzaron la operación con un principio de acuerdo firmado en un trozo de mantel del restaurante donde se reunieron. Posteriormente, el Kun Agüero se convertiría en leyenda de la Premier League, firmando un gol histórico para ganar el campeonato y marcando una época con la camiseta skyblue. El argentino acabaría su carrera en el FC Barcelona, adonde llegó desde el conjunto inglés, y se retiraría tras sufrir un paro cardíaco.