Fran Duarte Madrid, 29 SEP 2026 - 18:45h.

La Premier League ha declarado culpable, de manera oficial con un comunicado, al Manchester City por incumplir las normas financieras de la competición durante nueve temporadas

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Ya se había adelantado estos días y ahora se acaba de hacer ‘oficial’. La Premier League ha confirmado a través de un comunicado la culpabilidad del Manchester City de todos los cargos relacionados con infracciones graves de las normas financieras durante nueve temporadas. La Premier no ha anunciado ningún castigo para el club, pero sí ha anunciado que tienen hasta este viernes para apelar esta sentencia. De esta manera, la entidad responsable de la gestión de la liga inglesa ha determinado que utilizó acuerdos ficticios para inflar ingresos y reducir gastos en más de 1.000 millones de euros.

La Premier League confirma la culpabilidad del Manchester City

Y lo ha confirmado la propia Premier League con el siguiente comunicado. “Una Comisión independiente ha declarado al Manchester City FC culpable de todos los cargos relacionados con infracciones graves de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas, así como de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación con la investigación de la Liga”, exponen en el primer párrafo emitido por la Premier League antes de pasar al detalle.

“La Comisión independiente determinó que, entre las temporadas 2009/10 y 2017/18:

- El Manchester City formalizó contratos ficticios (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de recurrir a acuerdos ficticios con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus gastos.

- El club presentó cuentas con información errónea y ocultó la verdadera situación financiera a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol.

- El Manchester City incumplió gravemente los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA.

- Durante la investigación de la Premier League, el Manchester City cometió múltiples incumplimientos de sus deberes de cooperación y buena fe hacia la Liga (tres de los cuatro presuntos incumplimientos fueron confirmados)”, prosigue detallando el comunicado.

“La Comisión independiente determinó que el Manchester City formalizó acuerdos comerciales ficticios con varios de sus patrocinadores durante dicho período, los cuales formaban parte de un esquema de financiación encubierto, mediante el cual dichas empresas solo estaban obligadas a pagar una parte de las cuotas de patrocinio correspondientes. El resto fue financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietaria del club. Como parte del plan, se formalizaron otros acuerdos ficticios, financiados por ADUG, para que el club registrara gastos operativos inferiores a los reales, así como un acuerdo circular ficticio con Fordham, entidad que adquirió los derechos de imagen de los jugadores del club, financiado también por ADUG”.

“Se determinó que el objetivo de estos planes era inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras esterlinas durante el periodo afectado, para aparentar cumplir con la normativa financiera. Como consecuencia, según constató la Comisión, el club presentó cuentas falsas y ocultó la verdadera situación financiera a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol. La Comisión concluyó que, «con su conducta, el club tenía la clara intención de eludir el Reglamento de la Premier League»”.

Una sentencia histórica en el fútbol inglés

En el mismo comunicado, Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, declara que “la decisión principal establece los hechos de lo sucedido en el Manchester City durante este periodo. Detalla cómo el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década. También justifica la decisión de la Premier League de iniciar este proceso contra el Manchester City”, sentencia el CEO de la competición.

“Es una responsabilidad fundamental de la Premier League garantizar que se respeten las Reglas, aprobadas por los propios clubes, para proteger la integridad de la competición. Es primordial que la Liga siga siendo competitiva y justa para todos los clubes y para los aficionados. Nos tomamos este papel muy en serio. Este caso disciplinario, y esta decisión, son los más importantes en la historia de la Premier League. Aún quedan aspectos del caso por resolver, incluyendo, y esto es crucial, la sanción que corresponde por estas infracciones. Ahora que contamos con la decisión de la Comisión, nos comprometemos a avanzar con rapidez en el resto del proceso para brindar certeza a la Liga, a nuestros clubes y a los aficionados.”, acaba declarando en el comunicado de la Premier League.