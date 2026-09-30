Arsene Wenger y Mauricio Pochettino ya avisaron de que algo olía mal con la financiación del City

Alberto Cercós García 30 SEP 2026 - 16:51h.

Varios entrenadores y varios ex jugadores del Manchester United, alzan la voz

La estadística que el Real Madrid no tenía en la Selección Española desde la Eurocopa 2024

Compartir







La resolución del caso de las 115 acusaciones contra el Manchester City ha puesto patas arriba la Premier League y ha recuperado declaraciones que, con el paso de los años, han ganado una nueva dimensión. La Comisión independiente ha declarado al club culpable de todos los cargos relacionados con infracciones financieras graves entre 2009/10 y 2017/18, además de tres de los cuatro incumplimientos vinculados a su falta de cooperación. La Premier sostiene que el City utilizó contratos comerciales ficticios para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes en más de 900 millones de libras, además de ocultar información financiera a auditores y organismos reguladores. El club, por su parte, mantiene su inocencia y ya ha anunciado que recurrirá.

La noticia ha levantado también la alfombra en redes sociales. David de Gea fue uno de los primeros en lanzar la pullita: "Entonces... hablemos. ¿Cuántas Premier League he ganado?", recordando que el United terminó por detrás del City en varias temporadas. Rio Ferdinand, que vivió en primera persona aquellas batallas, también reaccionó reclamando incluso que se revisen títulos y medallas, mientras Juan Mata bromeó durante una retransmisión de ITV sobre la posibilidad de recuperar trofeos. Roy Keane, directamente, ha ido mucho más lejos tras conocerse el veredicto definitivo: considera que los jugadores del City de aquella época deberían tirar sus medallas a la basura. Paul Scholes y Nicky Butt también han abordado el caso públicamente, mientras la discusión sobre qué ocurrió con los títulos conquistados durante ese periodo no deja de crecer.

PUEDE INTERESARTE El plan de Argentina con el '10' de Leo Messi tras su retirada de la selección

Los entrenadores más críticos

Y en medio de todo aparece Mauricio Pochettino, que ya había señalado el problema antes de que la resolución pusiera negro sobre blanco las conclusiones de la Comisión. El actual seleccionador de Estados Unidos recordó que el Tottenham tuvo que apretarse el cinturón hasta el extremo mientras competía contra equipos con una capacidad económica muy superior. "Hemos vivido una época en la que no existía la justicia deportiva. Si se demuestran los cargos, es muy difícil reparar lo sucedido. Espero que al menos sirva para garantizar que exista la igualdad en el futuro", explicaba en rueda de prensa antes de jugar este miércoles un amistoso ante Chile.

Arsène Wenger llevaba años avisando de que algo no terminaba de encajar con el sistema de control financiero. En 2011, cuando el City ya estaba bajo el foco de la UEFA por sus cuentas, el entonces técnico del Arsenal reclamaba castigos contundentes para quienes incumplieran las reglas: "Hay reglas. Las respetas o no las respetas. Si no las respetas, tienes que ser castigado". Ahora, con el City declarado culpable, queda por conocer la parte que puede cambiarlo todo: la sanción.