La estadística que el Real Madrid no tenía en la Selección Española desde la Eurocopa 2024

Juan Pérez 30 SEP 2026 - 11:29h.

El regreso de Huijsen al eje de la zaga sana la herida del Mundial

Uno por uno de España ante Croacia: Lamine Yamal en modo Balón de Oro lidera un triunfo con dos señalados

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La construcción de la Selección Española campeona del mundo tiene mucho del FC Barcelona tanto por el estilo de juego como por los nombres y el número de representantes, pero el Real Madrid empieza a tener cada vez más presencia. La victoria ante Croacia en Sevilla recupera una estadística que hacía más de dos años que el blanco no consolidaba en La Roja, un doblete de titulares que no sucedía desde la Eurocopa de 2024.

La dolorosa ausencia de Huijsen en la selección se rompe en esta última convocatoria, y va a más con la titularidad en Sevilla para respaldar el proyecto blanco en cuanto a nombres patrios. La dupla con Cucurella, que subió con creces su nivel en esta temporada, denota el refuerzo en el perfil izquierdo de la zaga con un marcado carácter madridista para recordar así lo que fue el triunfo en Alemania.

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Curiosamente el dato pasa por Croacia, porque fue la primera selección que se cruzó en el camino de España de la Euro 2024. En ese partido tanto Nacho Fernández como Dani Carvajal fueron de la partida como titulares al igual que Huijsen y Cucurella este martes, y desde entonces no sucedía que dos madridistas arrancaran un partido al frente en España. En aquel torneo también estaba Joselu Mato, aunque no tuvo minutos entonces.

Ese reflejo demuestra el potencial de ambos jugadores a nivel internacional dentro de una selección que funciona a las mil maravillas después de triunfar a nivel internacional. Y de hecho hay más puertas abiertas en el Real Madrid porque Carlos Espí está haciendo un inicio de temporada tremendo para los minutos que tiene, un perfil que en determinados momentos también le puede funcionar a De la Fuente.

A día de hoy parece más difícil imaginar algún otro convocado, porque Carreras, Asencio o Pitarch están lejos de tener un rol dominante en el Real Madrid de Mourinho. Aún así guardan suficiente calidad para demostrar su valía independientemente de los futuros fichajes del conjunto de Florentino Pérez con un marcado carácter español.