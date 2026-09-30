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Luis de la Fuente es un hombre sincero. Y feliz, claro, pues acaba de proclamarse campeón del mundo con España y acaba de renovar su contrato hasta 2032, garantizando su presencia en las dos próximas Eurocopas y el próximo Mundial. Después del título de Nueva Jersey, la selección ha seguido ganando y ha arrancado esta nueva edición de la Nations League con dos triunfos convincentes ante Inglaterra (2-3) y Croacia (4-1).

Eso sí, el seleccionador admite que, si pudiera, ficharía a un jugador de Alemania. Tras el triunfo ante el combinado croata en el Sánchez-Pizjuán, el diario Bild le preguntó directamente a qué futbolista germano le gustaría tener en sus filas.

De la Fuente esbozó una sonrisa. Habitualmente no se moja en este tipo de cuestiones, pues no le gusta hablar de jugadores que no están convocados. Pero esta vez sí lo hizo: "Florian Wirtz. Un jugador increíble", respondió.

Un fichaje que, evidentemente, jamás se podrá materializar a nivel de selecciones, tal y como admitió el propio técnico en un tono cordial durante la comparecencia ante la prensa: "Lamentablemente, no tiene pasaporte español. Me gusta mucho su forma de jugar".

A sus 23 años, Wirtz se sigue consagrando como uno de los mejores centrocampistas de mundo, si bien es cierto que su primer curso en el Liverpool FC no fue sencillo. Aterrizó en Anfield hace poco más de un año procedente del Bayer Leverkusen, que ingresó nada menos que 125 millones de euros por su traspaso. Su valor de mercado, según Transermarkt, alcanza los 100 millones.