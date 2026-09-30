Fran Duarte Madrid, 30 SEP 2026 - 17:00h.

El Real Madrid ha mostrado el último entrenamiento de Militao completamente recuperado y ya hay una fecha marcada en rojo para su regreso: en el Clásico del 25 de octubre contra el FC Barcelona

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El inicio de temporada del nuevo Real Madrid no ha sido el mejor bajo las órdenes de José Mourinho. El equipo se encuentra a 6 puntos del líder tras siete jornadas y, por si fuera poco, las lesiones no ayudan. Solo en este parón de selecciones se ha encontrado con las lesiones de Ibrahima Konaté y Kylian Mbappé, que regresaron antes de tiempo tras lesionarse con la selección francesa. A esos hay que sumarle la lesión de Fede Valverde por el pisotón de Kang In Lee en el derbi y la última de Raúl Asencio que tendrá que ser operado y no podrá volver a jugar hasta después de 2 o 3 meses de baja.

Militao ya entrena con la misma intensidad que sus compañeros

Pero no todo son malas noticias y en este parón de selecciones también ha regresado Eder Militao a los entrenamientos junto al resto del grupo. El central del Real Madrid tuvo que ser intervenido en el pasado mes de abril después de sufrir una rotura del tendón proximal del bíceps femoral en la pierna izquierda (una recaída de una lesión anterior) y desde entonces ha estado apartado de los terrenos de juego. Tras perderse el tramo final de la temporada pasada y el Mundial con Brasil, el defensor brasileño ya ha vuelto a entrenar con normalidad y su regreso se espera para muy pronto. Solo hay que ver la intensidad de Militao en el último entrenamiento que ha compartido el Real Madrid para darse cuenta de que ya vuelve a estar al 100% físicamente. Puedes ver el entrenamiento en el vídeo superior.

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¿Cuándo podrá volver a jugar?

El regreso de Militao es fundamental y su papel puede ser importantísimo bajo las órdenes de Mou si consigue volver a su mejor nivel. Sin embargo, su historial de lesiones preocupa en el club blanco y no quieren volver a arriesgarse a otra recaída, por lo que todo apunta a que su regreso será progresivo, probando poco a poco y aumentando cada vez más los minutos sobre el césped.

Una gran noticia para José Mourinho, después de conocer la lesión de larga duración de Raúl Asencio y la baja de Konaté, que les dejaba solo con dos centrales sanos (Dean Huijsen y Antonio Rüdiger). Precisamente Huijsen no podrá jugar en el partido contra el Villarreal tras el parón después de ser expulsado en el derbi. Y todavía es muy pronto para Militao, que podría tener algunos minutos si el partido se pone de cara. Por lo demás, el regreso de Militao no se estima hasta finales de octubre con una fecha marcada en rojo: el Clásico del 25 de octubre contra el FC Barcelona. Si comienza a tener minutos durante estos primeros días, el central podría volver a estar en plena forma competitiva para ese importante duelo contra el eterno rival.