El Gobierno británico plantea la expulsión del Manchester City de la Premier League: “Es muy grave”

Fran Duarte Madrid, 30 SEP 2026 - 17:33h.

La ministra de Cultura y Deportes, Lisa Nandy, ha calificado el escándalo del Manchester City como "muy grave" y avisa del posible castigo que podría tener

Arsene Wenger y Mauricio Pochettino ya avisaron de que algo olía mal con la financiación del City

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Después de que la Premier League confirmase la culpabilidad del Manchester City en los 115 cargos por financiación irregular, el escándalo ha saltado a la política británica y una de las primeras en valorar este caso ha sido la ministra de Cultura y Deportes, Lisa Nandy, abriendo la puerta a un duro castigo como podría ser la expulsión del equipo ‘citizen’ de la Premier League.

El Manchester City podría enfrentarse a una expulsión

La ministra de Deportes del Gobierno del Reino Unido se pronunció sobre este escándalo después de que la Premier League emitiese su comunicado confirmando los cargos y la culpabilidad del equipo. “Es increíblemente serio. El comunicado de la Premier League es muy crudo, aunque el Manchester City tiene derecho a apelar”, recordó Nandy, a través de unas declaraciones a la BBC, antes de valorar los hechos y avisar al club de la sanción a la que se exponen.

“No quiero adelantarme a ningún proceso de apelación. También tienen derecho a una audiencia justa. Pero sí puedo decir que la sanción máxima a la que se enfrentan es realmente muy grave”, añadió la ministra sobre una posible expulsión del City de la Premier League.

También recordó la importancia de tener una legislación justa y capacitada para perseguir este tipo de irregularidades para evitar que vuelvan a ocurrir escándalos como el del Manchester City en un futuro: “Creo que la cuestión más importante es cómo nos aseguramos de tener reglas claramente entendidas, que se respeten y se apliquen de manera consistente, y que podamos actuar con rapidez cuando se infrinjan".

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La Premier League no ha adelantado ninguna sanción en su comunicado y el Manchester City aún tiene hasta el 2 de octubre, este mismo viernes, para apelar el veredicto del organismo que gestiona la liga inglesa y que ha llevado cuatro años de investigación.