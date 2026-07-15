Álvaro Borrego 15 JUL 2026 - 14:46h.

El canterano se ha preparado a fondo en verano para recuperar su mejor versión y llegar al 100% al inicio de la temporada

Las grandes incógnitas a resolver en el Betis

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Junior Firpo ha sido el encargado de atender a los medios del club desde la concentración en Alemania, donde el primer equipo del Real Betis estará hasta el próximo 18 de julio. El lateral izquierdo hizo balance de estos primeros días de pretemporada y reconoció la ilusión que tiene el grupo por este año tan apasionante, con el ambicioso reto de mantener el nivel en la Champions League. En lo particular admite que el pasado no fue su mejor año, pero este verano ha querido ponerle remedio para recuperar su mejor versión.

Cómo está Junior Firpo: "Muy bien. La verdad que sí, han sido unas vacaciones muy completas, largas, que han servido para todo. Tener tiempo con la familia, para descansar mucho, volver un poco a lo que es tener esa gana competitiva desde cero y, bueno, prepararme para ello".

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Se ha preparado físicamente: "Sí, como te digo, al final he utilizado este tiempo, ya que la temporada pasada, por temas de que no pude llegar al inicio de pretemporada, no pude hacer la pretemporada completa con el equipo. Siempre lo he dicho, creo que para mí ahora mismo es la base. Una pretemporada completa es súper importante para los jugadores, para lo que luego viene siendo toda la temporada. El año pasado desgraciadamente tuve muchos problemas con lesiones que no me permitieron coger ritmo competitivo en casi ningún momento y este verano me lo tomé así. Muy concienciado. Conocí a una empresa muy buena que trabaja allí en Dubai con los jugadores y fui allí a hacer unas vacaciones un poco diferentes".

La pretemporada hay que tomarla con seriedad: "Sí, sobre todo eso. Que al final cuando empiezan a llegar los partidos cada tres días es muy importante ya no solo no lesionarse, sino que todo el mundo esté en las mejores capacidades posibles para jugar, porque al final se necesita todo el equipo. Sin todo el equipo es imposible sacar tres competiciones adelante, así que, como tú bien dices, quizás no sea lo que más nos guste, estar aquí lejos de nuestra familia diez días y entrenando dobles sesiones por día casi todos los días, pero bueno, creo que es algo que hay que hacerlo".

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Se le ve muy bien: "Creo que mi foco en cuanto terminó la temporada pasada y obviamente los jugadores, al final la gente se piensa que los jugadores no lo sabemos, pero somos los primeros que sabemos cuándo lo hacemos bien, cuándo no lo hacemos bien y, hombre, no es un secreto que no ha sido para nada una buena temporada para mí en lo personal y obviamente en el club de mi vida, de mis amores, duele más aún. Entonces, por eso te digo que este verano ha sido diferente, ha sido de mentalizarme, de despejarme y sobre todo de prepararme porque creo que va a ser un muy buen año".

Tres competiciones: "Yo creo que hasta que no entremos en el campo y escuchemos el himno de la Champions no lo vamos a valorar, ¿no? No sé, el año pasado fue como muy rápido todo, fue como muy rápido y fue un año casi sin descanso y yo creo que, yo por lo menos, hablo por mí, como que no lo valore lo suficiente, pero ya te digo, cuando veamos el grupo, cuando veamos a quién nos enfrentamos y cuando estemos en los partidos y ya te digo, le demos la alegría a la gente de escuchar el himno en nuestra casa, creo que va a ser un momento muy, muy bonito".

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Qué tiene la Champions: "Como tú dices, es muy complicada. La Champions tiene un nivel competitivo muy alto. Hasta los equipos de las ligas más extrañas son equipos que están acostumbrados a ganar casi todos los partidos en sus divisiones, porque son los campeones de sus ligas. (4:33) Entonces, cuando viene un equipo con un ritmo ganador y tan acostumbrado a ganar, vienen con mucha confianza. Son partidos muy bonitos. No sé qué tiene que, cuando estás ahí para escuchar el himno, el estadio se siente diferente. Y ya te digo, en este caso, creo que va a ser muy bonito vivirlo con el Betis. Imagino que habrá muchos aficionados que no habrán visto nunca a un Betis de Champions y la verdad es que estoy muy contento porque puedan verlo".

La importancia de no dejar de lado LaLiga: "Por supuesto. La Champions es muy difícil. Obviamente es un sueño enorme y todo el mundo firmaría poder ganar una Champions, pero no nos podemos desviar un poco del objetivo que es seguir clasificando y avanzando en las competiciones europeas cada año. Y el camino más, no corto, pero es el camino más factible para hacerlo es la liga. Así que creo que el objetivo de todos, y la cabeza, tendría que estar puesta en la liga. La Champions, vamos a disfrutarla, vamos a competirla. Para eso tenemos la plantilla que tenemos. Para eso imagino que vendrán los refuerzos que vendrán o que ya han venido, que son refuerzos de gran nivel y que van a subir el nivel competitivo de la plantilla y que seguro que van a sacar lo mejor de todos, de mí el primero. Así que, ya te digo, la Champions vamos a disfrutarla, pero la cabeza en la liga".

Ganarse un puesto no es fácil: "Se lo vamos a poner difícil. Por suerte el míster creo que es un entrenador que confía mucho en la plantilla. Creo que, sobre todo en la primera parte del año, da cuartel, da minutos para todo, se rota. Si no sería imposible, si no el equipo no aguanta, pero eso se le da bastante bien y es algo a agradecer, porque al final esa oportunidad es para todos. Y como bien dices, por supuesto que han venido refuerzos, todo el mundo quiere tener a los mejores jugadores en su equipo, nosotros también. Creo que es bueno para el equipo, la competitividad siempre es buena. La competición entre puestos, cuanta más alta mejor, porque al final saca lo mejor de los jugadores que están compitiendo por ese puesto. Así que, bienvenido sea".

Fran García: "Obviamente, como todo jugador nuevo, al principio cuesta, necesitas establecer las relaciones con los compañeros, pero en este vestuario es bastante acogedor, creo. Creo que todo el mundo le ha dado una buena acogida. Además, creo que es muy buen chaval. Por lo poco que he podido hablar con él e interactuar con él, creo que se le ve bastante buen chico. Y como bien he dicho antes, creo que vendrá bien la competición tanto para mí como para él. Al final, ni yo se lo voy a poner fácil a él, ni él seguro me lo va a poner fácil a mí. Y ya te digo, intentaremos los dos utilizar los minutos lo mejor posible y que el juegue el que mejor esté, ya está. Pero competición sana, que al final es lo más importante. Y creo que él también se lo tomará así".

Consejos a los canteranos: "Hablo mucho con ellos, hablo mucho con muchos de ellos. Al final, intento transmitirles que, lo primero, que todavía no son futbolistas profesionales. Que todavía no lo son, que no se comporten como tal porque no lo son y que esto pasa muy rápido. Y que al final, si desaprovechan oportunidades como esta, que se les ha plantado aquí haciendo una pretemporada con, además, esta plantilla de grandísimo nivel que tenemos hoy en día en el Betis y de la que pueden aprender de muchísimos grandes jugadores que hay aquí, pues no sé qué mejor escenario quieren tener para desarrollarse. Así que, bueno, yo ya te digo, intento hablar con los chicos e intento ayudarles en todo lo que pueda y en todo lo que quieran ellos dejarse ayudar, claro está".

Qué reto se marca: "El primero, aunque no dependa siempre de nosotros, porque uno no puede controlar el cuerpo, para mí es mantenerme lo más sano posible. Creo que es mi reto principal. Te lo voy a repetir, he trabajado mucho para ello este verano, voy a seguir trabajando y voy a ponerlo todo para que así sea. Ojalá, toco madera y eso acompañe. Y luego, lo demás viene solo. O sea, creo que los jugadores, cuando estamos sanos, cuando podemos enlazar partidos, cuando tienes el ritmo competitivo, lo demás viene solo. Hay muchos compañeros, ya los conozco a todos. Obviamente, he jugado con muchos, no aquí también. Y, bueno, creo que ellos saben lo que les puedo dar y yo sé lo que puedo dar al equipo. Y eso es lo que voy a intentar, sacar mi mejor versión".