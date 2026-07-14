Lo que falta por resolver entre Betis y Vasco da Gama para cerrar el traspaso de Nelson Deossa

Álvaro Borrego 14 JUL 2026 - 14:27h.

Los clubes todavía discuten las formas (plazos) y garantías de pago

La inesperada respuesta de Nelson Deossa a Antony sobre su futuro

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El Real Betis está centrado en aligerar la rampa de salida y concretar alguna desvinculación con el propósito de liberar masa salarial, seguir cumpliendo los plazos marcados en la hoja de ruta y, por qué no, poder hacer hueco a nuevas llegadas como la que podría ser la de Dani Ceballos. A estas horas el club mantiene abiertas las negociaciones por Guilherme Fernandes, cuyo traspaso al Córdoba puede quedar definido hoy martes, y por Nelson Deossa, cuya incorporación al Vasco da Gama todavía tiene algunos detalles por pulir.

En este periódico informábamos este lunes sobre las novedades de la operación, con los dos clubes habiendo retomado los contactos tras haberse confirmado la nueva propiedad del Vasco da Gama, con Pedrinho de nuevo como presidente y el club fuera de peligro en relación a una posible intervención judicial. El deseo de los brasileños sigue siendo incorporar a Nelson Deossa, con quien ultima los términos personales de su contrato, y aunque la predisposición de las partes sea poder cerrarlo más pronto que tarde todavía hay aristas que salvar.

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Y es que según ha podido saber ElDesmarque, a esta hora todavía no se puede dar por cerrado, pues las partes todavía están intentando de concretar las formas (plazos) y las garantías de pago. En ese sentido no ha cambiado mucho desde ayer. Ni se intercambian documentos ni hay un acuerdo firmado, a pesar de las informaciones que salen desde Brasil. Al menos por el momento, lo que no quita que no pueda producirse durante las próximas horas. Son esos los últimos escollos por salvar, con el futbolista negociando de manera paralela con los brasileños pese a los mensajes que han aparecido este martes en Instagram.

Sobre los términos económicos, nada ha cambiado. Una compra en diferido, en definitiva, que cuadra financieramente con las necesidades del comprador, pero que a efectos béticos se da como un traspaso más. Se tratará, pues, de una operación muy beneficiosa para las arcas verdiblancas, que no solo recuperaría sino que genera plusvalías con un jugador que no ha rendido en función de lo que invirtió el club en él el pasado verano, aunque aún deben terminar de darle forma a las condiciones. La idea pasa por alcanzar los 12.5 millones entre fijos y variables.