La inesperada respuesta de Nelson Deossa a Antony sobre su futuro

Pepe Jiménez Sevilla, 14 JUL 2026 - 13:17h.

El colombiano continúa con serias papeletas para salir del Betis

Antony pide públicamente que Natan y Nelson Deossa se queden en el Betis

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Si había un nombre que parecía prácticamente fuera del Betis era el de Nelson Deossa, pero la aparición de Antony ha despertado multitud de dudas. El atacante ex del United, recién incorporado a la pretemporada bética, ha publicado un mensaje solicitando, públicamente, la continuidad del mediocampista y el ex de Rayados ha sorprendido a todos con su respuesta.

Porque lo lógico, sabiendo que existen negociaciones abiertas, que Deossa lleva semanas tratando con diferentes clubes su marcha, era guardar silencio y esperar acontecimientos, pero el mediocampista ha querido responder a Antony con un mensaje que no parece aclarar en demasía su destino: "Ya lo dijo la cabra, vamos una vez más".

¿Unas palabras que no cambian nada?

Este mensaje no debería modificar ni la idea del Betis, que es cerrar su salida en las próximas horas, ni la del propio futbolista, que ha negociado con varios clubes para probar suerte lejos de La Cartuja tras un año muy irregular, pero sí abre, aunque sea un poco, la incógnita sobre la resolución del asunto.

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En las próximas horas se esperan avances alrededor de Nelson Deossa -incluso definitivos entre clubes-, pero ahora deberán ser el jugador y sus agentes los que tomen las decisiones, más tras este enigmático mensaje que ha despertado el interés de los seguidores béticos.