Fran Fuentes 02 OCT 2026 - 14:05h.

El brasileño se ha sometido a pruebas médicas este mismo viernes por la mañana

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El plan del FC Barcelona con Raphinha sigue su curso. El brasileño ha llegado esta mañana para someterse a las diferentes pruebas médicas que estaban previstas desde que se conoció su lesión con la selección de Brasil. Y, tal y como se esperaba, en principio no revisten demasiada gravedad, por lo que, en un principio, estaría disponible para el próximo compromiso del conjunto barcelonista.

Así las cosas, según informa el diario SPORT, Raphinha sufre un edema muscular en el muslo derecho. En principio no reviste mucha gravedad, por lo que, si Hansi Flick lo considera oportuno, estaría disponible para disputar el partido frente al Getafe CF en el Camp Nou el próximo sábado 10 de octubre a las 18.30 horas. Es decir, que en principio no se perdería ni un solo partido con el FC Barcelona. Sin embargo, el técnico alemán también podría optar por una vía más precavida y darle descanso o una cantidad inferior de minutos frente a los de José Bordalás. Todo dependerá de la evolución del brasileño en los próximos días.

Así las cosas, Raphinha se retiró lesionado del segundo partido de Brasil frente a Australia, de carácter amistoso. Y es que el delantero notó unas molestias por las cuales Carlo Ancelotti decidió no arriesgarle y sustituirle al descanso de un encuentro en el que, además, ya había marcado un gol. Su regreso a Barcelona se produjo el pasado miércoles, aterrizando sobre la una y media de la tarde. Eso sí, no ha sido hasta este viernes que el jugador tenía programadas las pruebas médicas y que se ha determinado el alcance de la lesión del jugador. Desde el FC Barcelona había cierto optimismo con que no fuera nada grave y, según parece, los presagios se han cumplido, ya que, en principio, podría no perderse ni un solo partido con su club, siempre y cuando Hansi Flick lo considere.