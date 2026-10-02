Marc Márquez tira de sentimiento culé y elije a Raphinha como su Balón de Oro

Alberto Cercós García 02 OCT 2026 - 10:42h.

Marc Márquez tiene muy claro su favorito para el Balón de Oro, aunque este año no esté ni nominado

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Marc Márquez afronta en Motegi una nueva batalla en un 2026 que le está obligando a tirar de épica. El piloto de Ducati llega al tramo asiático después de haber recortado una desventaja de 102 puntos respecto a Jorge Martín y, aunque ahora marcha segundo a 12 puntos del liderato, mantiene intactas sus opciones de pelear por el Mundial. Pero entre curvas, frenadas y cuentas por el campeonato también hay espacio para el fútbol. El nueve veces campeón del mundo nunca ha escondido su afición por el FC Barcelona y, antes de ponerse el casco en el Gran Premio de Japón, dejó claro que también tiene candidato para el Balón de Oro.

Y aquí llega la sorpresa. Marc no se quedó con ninguno de los grandes nombres que aparecen en la lista de 30 nominados al premio. Ni Lamine Yamal, ni Kylian Mbappé, ni Harry Kane, ni Ousmane Dembélé. Su elegido es Raphinha. El brasileño no está entre los candidatos oficiales de una edición en la que sí aparecen varios futbolistas del Barcelona, como el propio Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri y Ferran Torres. Una elección nada llamativa teniendo en cuenta el enorme inicio de temporada del extremo culé y que, para Márquez, hay algo más importante que una simple lista de nominados.

La elección de Marc Márquez es clara

De hecho, al piloto de Ducati le preguntaron directamente por su elección en una entrevista con Diario AS y no tuvo demasiadas dudas. "Yo se lo daría a Raphinha", comenzó explicando Márquez, antes de desgranar los motivos de su particular candidatura: "Para mí, el Balón de Oro es para un jugador que contagie al equipo, que sea bueno, que tenga calidad, lógicamente, y que le salgan las cosas". El de Cervera pone así el foco en una cualidad que considera diferencial en el brasileño, más allá de estadísticas o títulos: la capacidad de liderazgo.

Porque ahí está precisamente la clave de su elección. "Raphinha creo que es uno de esos jugadores que contagian al equipo, sus ganas y la manera de jugar", aseguró Márquez. Y cuando le recordaron que el atacante del Barcelona ni siquiera figura entre los nominados, el piloto tampoco cambió de discurso: "Me da igual. Yo se lo daría a él". Su explicación va incluso más allá de Raphinha y entra de lleno en el eterno debate sobre el premio: "Veo tan injusto lo del Balón de Oro muchas veces, porque hay jugadores que no han podido brillar por equis o no han podido brillar en el Mundial, pero bueno, cada uno tiene su opinión".