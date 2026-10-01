Alberto Cercós García 01 OCT 2026 - 09:47h.

En Ducati ya han solucionado los problemas de freno que tuvo Marc Márquez hace dos semanas, en Austria

Marc Márquez verbaliza sin tapujos su gran miedo sobre Pedro Acosta

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Marc Márquez quiere dejar atrás las malas sensaciones que tuvo en el pasado Gran Premio de Austria. Pese a cerrar una 'sprint' en el podio, durante la carrera el piloto de Cervera sufrió problemas en los frenos que solo le dejaron terminar en quinta posición. No solo perdió el liderato que había conseguido en Misano, sino que activó varias alarmas a tener en cuenta dentro del box. Ahora, con la mente despejada y los problemas solucionados por parte de Ducati, Márquez llega al Gran Premio de Japón con las ideas renovadas. El' '93' regresa a Motegi, donde en 2025 se alzó con el título; ahora, eso sí, tiene un objetivo algo diferente: recuperar sensaciones y no desengancharse de la lucha por el Mundial.

Un año después de ganar el título, Márquez vuelve a Motegi. "El año pasado llegué con más de cien puntos de ventaja y este año está más apretado. Este año es un Mundial normal; llegar a Motegi el año pasado con una ventaja tan grande no era normal. Este año las cosas han ido de forma diferente, pero lo más importante es que un año más estamos en la lucha por el título e intentaremos hacerlo lo mejor posible", reconoce el catalán en DAZN. "Carrera a carrera. Especialmente, porque no sabes si en Indonesia lloverá o si en Indonesia me sentiré mejor o peor. Veremos. Lo más importante es seguir y hacerlo lo mejor posible. Mañana, el principal objetivo es estar en Q2 y el sábado será otro día", añade al ser cuestionado por lo que viene en el calendario, con Indonesia en el horizonte.

Los problemas de frenos, solucionados

Lo más importante para Márquez es que Ducati ha solucionado los problemas que tuvo en Austria con los frenos. "Yo sólo miro a mi garaje y lo más importante es que encontraron lo que pasó en la carrera, porque, como dije, era algo que era visible con los datos. Encontraron el problema e intentaremos arreglarlo para la carrera, porque es otra carrera muy importante, pero tengo confianza", explica.

El objetivo en Motegi es claro: "Parece que Acosta, las dos Aprilia, bueno las cuatro Aprilia, fueron muy rápidas en Austria e intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero lo más importante es que siempre estamos ahí, en primera fila, luchando por podios. No es como el año pasado, pero no es como en años anteriores; todo parece más igualado. Debemos entender bien cuál es nuestro nivel".