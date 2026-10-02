Redacción ElDesmarque Madrid, 02 OCT 2026 - 12:08h.

Buen ambiente en la sesión de entrenamiento de La Roja

Víctor Muñoz responde a la frustración por competir con Lamine Yamal en España: "Es un buen amigo"

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Fermín López y Lamine Yamal han protagonizado uno de los momentos más divertidos del entrenamiento de España. El centrocampista del FC Barcelona le hizo un caño a su compañero durante un rondo y no dudó en vacilarle tras la jugada. Sin embargo, el fútbol siempre da una segunda oportunidad y, poco después, el propio Fermín acabó sufriendo la misma acción. Esta vez fue Unai Simón quien le hizo un túnel en otro rondo, desatando las risas de los jugadores presentes y Lamine no dejó pasar la ocasión para devolvérsela. "Si es que eres un burro". La Selección Española disputará la tercera jornada de la Nations League mañana sábado 3 de octubre ante la República Checa, a las 20:45 en el Estadio Carlos Tartiere.