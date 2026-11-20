Ángel Cotán 20 NOV 2026 - 10:16h.

El técnico madridista se moja en la previa del choque ante el Celta

El intento fallido del Celta por el fichaje de Yan Diomande: "Madre mía, vaya cañón"

Compartir







Vuelve LALIGA EA Sports, vuelve José Mourinho. El entrenador del Real Madrid atendió este viernes a los medios en una nueva rueda de prensa en la que dejó varios titulares. Tras desconectar de la competición durante el parón internacional, el conjunto blanco medirá fuerzas con el Celta de Vigo, un rival que venció el pasado curso en el Bernabéu.

Consciente de ellos, Mourinho analizó a su rival con elogios, pero también abordó temas de actualidad merengue. El preparador luso respondió con ironía a la primera pregunta de su comparecencia: "Gracias por la única pregunta sobre el partido. El Celta es mucho mejor que los puntos que tiene, nos ganó la temporada pasada aquí y está jugando en Europa. A lo mejor eso le está quitando también algunos puntos, pero mañana ese factor no existe".

PUEDE INTERESARTE El Deportivo mueve hilos para cerrar su primer fichaje de 2027: dos ventajas y un escollo

Las palabras de José Mourinho antes del Real Madrid - Celta de Vigo

La vuelta de Vinicius Júnior. "El inicio de temporada ha pasado, era verano y ahora es invierno. Este es el periodo que nos interesa, por lo tanto, tengo poco que decir a sus declaraciones. Lo importante es como se prepara para este periodo que es crítico y también la Copa del Rey está llegando. Viene una acumulación por anticipar el partido que deberíamos jugar en febrero, queremos obviamente un buen Vinicius, ese es el que esperamos".

¿Cómo recuperar la mejor versión de Vini? "Titular, desde el banquillo, en la grada... da igual. Es una cosa extraña porque hace un par de semanas hablaban de Vinicius como si fuera el problema gigante que el Madrid tenía y después de meter goles contra Singapur y Japón ya no nos paramos de hablar de Vinicius y que tiene que jugar. Lo que digo desde hace semanas atrás es que es un jugador increíble, lo queremos, lo necesitamos, le hemos intentado ayudar y es lo que vamos a seguir haciendo. Aquí no tenemos jugadores con privilegio ni que tengan que jugar por decreto. Otra cuestión, que también se extiende a otros jugadores, es este que se tiene que marchar porque juega poco... el Real Madrid tiene que tener una plantilla fuerte".

JJ Gabriel y su posible fichaje. "No tengo nada que decir, no tengo feeling con jugadores que no trabajan conmigo".

Breve repaso a la enfermería. "Están todos para jugar".

Endrick y su futuro. "Está muy bien aquí. Para mí la situación es muy clara, el Real Madrid es más importante que Endrick. Le quiero mucho, es un niño fantástico, pero significa que el Madrid lo necesita. Todos tienen mi respuesta, después el Madrid como estructura superior decide una cosa diferente, en el fútbol de hoy hay que respetar, pero ellos saben que para mí es importante".