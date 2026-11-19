Pablo Sánchez 19 NOV 2026 - 19:59h.

IFAB estudia posibles modificaciones de las Reglas de Juego para la temporada 2027/28

Gianni Infantino defiende presidencia

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El próximo 18 de marzo de 2027 se celebran en Rabat las elecciones a la presidencia de la FIFA, cargo que en estos momentos ostenta Gianni Infantino. El actual dirigente volverá a presentarse y tendrá como principales rivales al francés Philippe Diallo y al japonés Kohzo Tashima.

Mr. Asubío, habitual colaborador en ElDesmarque, desgranó cómo se encuentran los apoyos en estos momentos entre los tres candidatos, así como la forma de proceder a votar y las fechas clave de estas votaciones.

Los datos de Mr. Asubío

En primer lugar, Mr. Asubío detalló quién tiene más apoyos entre los tres candidatos. "Infantino mantiene el respaldo de las 54 federaciones africanas (CAF) y las 10 sudamericanas (CONMEBOL). También ha recuperado el apoyo de la Confederación Asiática (AFC), que cuenta con 46 federaciones. En CONCACAF, con 35 federaciones, el escenario está dividido. México y varios países del Caribe respaldan al actual presidente, mientras que otros se han posicionado en su contra. Por su parte, Diallo tiene el respaldo institucional de la UEFA, que agrupa a 55 federaciones europeas. Tashima, mientras tanto, tiene su caladero de votos en Asia", explicó.

A continuación explicó cómo se procede a votar: "Las 211 federaciones nacionales tendrán un voto cada una independientemente de su tamaño o importancia futbolística. Con tres candidatos, serán necesarios dos tercios de los votos en primera vuelta: 141 si participan las 211 federaciones. Si nadie alcanza esa cifra, se eliminará al candidato menos votado en las siguientes rondas hasta que queden dos, momento en el que bastará la mayoría simple 106 de las 211 con derecho a voto".