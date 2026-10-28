IFAB estudia posibles modificaciones de las Reglas de Juego para la temporada 2027/28

Fran Fuentes 28 OCT 2026 - 18:05h.

Estos son los cuatro puntos clave que se trataron en la reunión del pasado martes

Cuándo se jugarán los partidos aplazados de Copa del Rey y qué pasa con los del jueves: ya hay una fecha señalada

Compartir







La IFAB (International Football Association Board), asociación encargada del reglamento en el fútbol mundial, reflexiona para introducir varios cambios de cara a la temporada que viene. Uno de ellos no será la famosa 'Ley Wenger' con los fueras de juego, tras haber concluido que empeora la calidad del espectáculo al contrario de lo que se esperaba. Lo que sí han aprobado han sido cuatro puntos que

Ayer se reunió IFAB y están estudiando posibles modificaciones de las reglas de juego de cara a la temporada 27-28. Una reunión que, de hecho, se celebra anualmente. .

"De esta se extrae una muy buena noticia y cuatro puntos que se trataron a más en dicha reunión Empezamos por la mejor de las noticias, y es que la prueba del fuera de juego de Arsène Wenger en Canadá, durante la liga canadiense, deja un dato demoledor, que es el siguiente: las defensas juegan tres metros más para atrás, de media, durante la competición", explica. Una decisión que deja una conclusión: "Su propuesta pretendía fomentar el ataque, los goles, pero, sin embargo, podría generar un fútbol más reactivo. Un servidor, por cierto, ya lo adelantó antes de dicha prueba", revela.

"La falta de apoyos complica que salga adelante, y se celebra, la verdad que se celebra que esto no salga adelante", explica Mr. Asubío. Posteriormente, explica los otros cuatro puntos, que son:

1. Sorteo de árbitro en tanda de penaltis.

Habrá un único sorteo mediante moneda. El ganador elige portería o lanzar primero. El rival se queda con la otra opción. Hasta ahora había dos sorteos con moneda, uno para elegir portería y otro para decidir quién lanzaba primero, y el mismo equipo podría ganar ambos sorteos y elegir las dos cosas de primero, y sería bastante injusto. Con un único sorteo, cada equipo elige una opción, o lanzar primero, o elegir la portería.

2. Cuenta atrás de 5 segundos.

Así como vemos la cuenta regresiva en saques de meta y saques de banda, se planteaba extenderla a tiros libres y córneres, pero la propuesta no convence y no seguirá adelante.

3. Un minuto fuera por lesión del portero.

Esto ya nos resulta familiar porque se está probando tanto en la Liga como en la Premier League. De hecho, en Inglaterra se ha aplicado solamente dos veces en 80 partidos, así que los datos están ahí. Sí que funciona esta regla y no es casualidad que desaparezcan los desmayos estratégicos de porteros que van ganando. Esta regla borra del mapa dichas artimañas y aparecerá al 90% como novedad de cara a la temporada 27-28.

4. Revisión del VAR.

Se estudiarán datos y opiniones del mundo del fútbol para mejorar su eficacia y aceptación. No hay cambios concretos, pero la IFAB está tocando o tiene dudas del sistema VAR y su protocolo.