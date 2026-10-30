El escaso margen por el que Harry Kane le ganó el Balón de Oro a Kylian Mbappé
Kane le ganó a Mbappé por apenas 28 puntos
Todos los ganadores del Balón de Oro 2026: ¡Harry Kane, mejor jugador del mundo!
El pasado lunes, Harry Kane se convirtió en el Balón de Oro 2026 tras vencer a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, los dos hombres que realizaron una amplia campaña para ganar y que finalizaron en el podio. Desde entonces se han ido conociendo los puntos que cada uno de los periodistas que votaron en France Football para dejar un resultado estrechísimo en favor del inglés sobre el francés, el cuarto más pequeño de la historia del galardón.
Kane se impuso a Mbappé, que finalmente se llevó el Balón de Plata, por apenas 28 puntos, con una mayor diferencia sobre Lamine Yamal, que fue Balón de Bronce, o sobre Rodri o Leo Messi, los siguientes en la lista. El método de votación de los periodistas implicados se reparte en una elección de 10 futbolistas de entre los 30 nominados con 15 puntos para la primera elección, 12 para la segunda, 10 para la tercera y, posteriormente, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.
Así quedó la clasificación del Balón de Oro
- Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Múnich): 1.055 puntos.
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid): 1.027 puntos.
- Lamine Yamal (España, Barcelona): 881 puntos.
- Rodri Hernández (España, Manchester City/Barcelona): 726 puntos.
- Leo Messi (Argentina, Inter Miami): 612 puntos.
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, PSG): 541 puntos.
- Ousmane Dembélé (Francia, PSG): 418 puntos.
- Erling Haaland (Noruega, Manchester City): 378 puntos.
- Michael Olise (Francia, Bayern de Múnich): 296 puntos.
- Fabián Ruiz (España, PSG): 201 puntos.
- Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid): 107 puntos.
- Pau Cubarsí (España, Barcelona): 101 puntos.
- Achraf Hakimi (Marruecos, PSG): 65 puntos.
- Vitinha (Portugal, PSG): 59 puntos.
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal): 57 puntos.
- Ferran Torres (España, Barcelona / PSG): 44 puntos.
- Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid): 26 puntos.
- Marc Cucurella (España, Chelsea / Real Madrid): 16 puntos.
- Joao Neves (Portugal, PSG): 15 puntos.
- Willian Pacho (Ecuador, PSG): 12 puntos.
- Gabriel Magalhaes (Brasil, Arsenal): 11 puntos.
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán): 11 puntos.
- Nuno Mendes (Portugal, PSG): 8 puntos.
- Luis Díaz (Colombia, Bayern de Múnich): 8 puntos.
- Marquinhos (Brasil, PSG): 7 puntos.
- Dayot Upamecano (Francia, Bayern de Múnich): 5 puntos.
- Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United): 5 puntos.
- Julián Quiñones (México, Al Qadsiah): 4 puntos.
- Sadio Mané (Senegal, Al Nassr): 2 puntos.
- William Saliba (Francia, Arsenal): 2 puntos.