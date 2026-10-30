Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 20:56h.

El Dibu Martínez lamentó no haber llegado a penaltis en la final del Mundial

Leo Messi despeja las conspiraciones de la final ante España en su adiós a Argentina: “No pasó nada raro como dicen”

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Hace tres meses y medio, la Selección Española le ponía la segunda estrella a su camiseta al vencer a Argentina en la final del Mundial 2026 en un partido que se decidió por 1-0 con un gol para la historia de Ferran Torres en la prórroga. Un encuentro en el que España anuló a la Albiceleste a pesar de lo apretado del marcador y que ha recordado uno de los protagonistas como el Dibu Martínez que considera que, ahora mismo, vencerían a la Roja.

En una entrevista con el pódcast Los Edul, el portero del Chelsea considera que vencerían a España de volver a jugar además de lamentar no haber llegado a la tanda de penaltis: "Si íbamos a los penaltis ganábamos. Sentía que era mi día, sientes que no va a entrar. Francia en 2022 me impuso más que esta España. Son muy buenos, pero tengo la sensación de que hoy les ganamos".

"Yo les escuché a ellos decir 'tenemos que ganarlo aquí, no podemos ir a penaltis' cuando me fui a la portería. Y yo lo sentía, me lo metieron justo a la primera pelota del segundo tiempo del tiempo extra. Yo estaba totalmente confiado en que era mi día", consideró el Dibu.

El argentino pone como excusa también el cansancio que acumuló su equipo durante todo el Mundial: "Yo veía que a mis compañeros no les daba y ahí es donde yo tenía que aparecer. Estuvimos 51 días viajando. Nosotros nos sentamos juntos a tomar mate y dijimos 'si el partido hubiera sido a las 8 de la noche, capaz que hubiéramos estado mejor'.

Lo que sí ha negado el Dibu Martínez son todas las teorías conspirativas que se viralizaron en Argentina tras la final denunciando que se habían dejado perder por algún elemento externo: "¿Quién va a querer perder una final de Mundial? Por más plata que le den, es imposible".

"Hoy, a llorar a la iglesia. Nos ganaron, ya está, no hay excusa. Nos ganaron bien. Si Dios quiere, el Mundial que viene. Pero ya está, perdimos. Llegamos a otra final del mundo y le ganamos a Inglaterra en un Mundial. Yo veo lo positivo. Al final no es solo ganar, sino dejar puntos en la carrera y yo creo que ya siendo campeón del mundo y ganándole a Inglaterra en una semifinal de un Mundial, creo que representamos al país lo mejor posible y al final queda lo que vos representas al país", valoró el portero de Mar del Plata.

El Dibu Martínez explica su lesión con el Chelsea

De momento, el Dibu se encuentra fuera de los terrenos de juego por una fractura de mandíbula sufrida durante un partido del Chelsea ante el Everton en un choque: "Me pusieron una placa con cuatro tornillos y me agarraron tres dientes. Ahora como todo papilla, como un bebé".

"Los doctores me apretaron todo porque no sabían cómo estaba la cabeza suelta, no sabían si era la nuca, la cabeza o cómo sangraba mucho la boca. No sabían qué era. Vi el contacto, no vi la foto. Pero no me acuerdo porque me desmayé", finalizó el guardameta blue.