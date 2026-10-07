Fran Fuentes 07 OCT 2026 - 08:06h.

El astro argentino se despidió con emoción, pero quiso aclarar esta situación en su último adiós a la Albiceleste

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Leo Messi se despidió de la selección de Argentina durante la madrugada del martes al miércoles. El astro argentino pone fin a 20 años de internacionalidad, a sus 39 años, y con un partido amistoso ante Benín en el Monumental de Buenos Aires. El resultado quizá sea lo de menos en un encuentro en el que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos se despide del fútbol de selecciones y pone fin, así, a toda una generación dorada de fútbol argentino. Un Mundial, dos Copas América y una Finalíssima son el palmarés de Leo con la Albiceleste, quitándose la espina por la Copa del Mundo en Qatar 2022. Algo que no pudo hacer el pasado verano, cuando España se impuso en la prórroga con gol de Ferrán Torres. En este sentido, el '10' ha querido poner fin a las especulaciones y las teorías conspirativas sobre si la final estaba arreglada para 'La Roja', que sumó su segunda estrella.

Sin embargo, arrancó acordándose de su padre y agradeciendo lo vivido: “Lo primero que pienso es en mi viejo (Jorge Messi, fallecido el 8 de agosto). Es un orgullo grande para mí vestir esta camiseta por más de 20 años. Le juro que podría venir toda la vida porque jugar con la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, comienza.

Posteriormente, Messi se detiene a hablar de la última final de la Copa del Mundo: “El último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de ser campeones del mundo. La realidad es que no pasó nada raro de como dicen. El partido contra Inglaterra fue un desgaste grande y llegamos con lo justo”, explica.

La emoción de Leo Messi en su adiós a Argentina: "Voy a extrañar muchísimo jugar acá"

Más allá de eso, el astro argentino agradece a sus compañeros por el palmarés: “No tengan dudas que todos los compañeros que tuve al lado se lo dejaron todo por esta camiseta. Le quiero agradecer a mis compañeros que me hicieron ser campeón del mundo, de América y la Finalissima. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir", agradece.

Del mismo modo, recuerda el amistoso de Argentina frente a Panamá, en un duelo que fue una auténtica fiesta de celebración de la Copa del Mundo: "En este estadio pasé uno de los días mas lindos de mi carrera, cuando jugamos luego de haber ganado el mundial de 2022. Muchas gracias por todo lo que me hicieron vivir. Y hoy es uno de los días más tristes de mi carrera. Ahora, voy a estar del lado de ustedes (como aficionado). Los voy a extrañar. Soy un orgulloso de ser argentino. Muchas gracias”, sentencia.