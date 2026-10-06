La entrevista más viral al defensa de Benín que va a cubrir a Messi en su despedida con Argentina

Fran Fuentes 06 OCT 2026 - 07:28h.

El zaguero de Benín lo tiene claro: "Vamos a dar todo para que sea una fiesta muy buena"

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La despedida de Leo Messi de la selección de Argentina es uno de los momentos más emotivos de la historia reciente del fútbol. A sus 39 años, y tras conquistar el Mundial 2022, dos Copas América y los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín, pondrá fin a una etapa que a punto estuvo de cerrarse mucho antes. Como partido de despedida, la Albiceleste se medirá a la selección de Benín, que se muestra muy motivada y agradecida por participar en este partido. En este sentido, en El Chiringuito han mostrado una entrevista de la televisión argentina en la que un jugador beninés muestra su admiración por el astro argentino.

Así pues, en la previa del partido, en el canal C5N de Argentina entrevistaron al defensa central, Mohamed Tijani, que se mostró muy feliz de poder jugar contra Messi: "He comprado esto de Argentina para mi niño", explica, sujetando una matera con la bandera albiceleste. El jugador no tiene pelos en la lengua para explicar lo que es el 10: "¡Joder! Es el mejor del mundo", asegura sin dudar. "Es el Dios del fútbol", afirma el médico de la selección, que le acompañaba.

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Siendo defensa central, la pregunta era obligada: ¿Cómo van a marcar a Messi durante el partido? La respuesta no tiene desperdicio: "No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar de este partido. No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar de este partido", explica. Y es que su admiración por Leo no conoce límites: "Le voy a mirar y decir: 'Messi, eres Dios'".

De este modo, Mohamed Tijani explica que apoyaba a la Albiceleste en la final del Mundial: "Sí, pero España estaba muy... era un equipo muy duro para jugar, pero a mí me habría gustado que ganara Argentina porque me gusta mucho Messi", explica. Por último, le preguntan por las virtudes de su selección, pero también tiene claro que eso es lo de menos: "Benín es un equipo muy bueno para jugar. Yo no puedo hablar de Benín ahora porque hay que disfrutar de este partido. Vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena", sentencia.

Una entrevista que ha provocado las risas del plató de El Chiringuito y las bromas de Tomás Roncero: "¡Se va a meter los goles en propia!", exageraba el periodista y tertuliano.

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