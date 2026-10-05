Pablo Sánchez 05 OCT 2026 - 21:21h.

La divertida secuencia entre Mikel Merino y Le Normand comparando sus cuádriceps

El jugador define lo que le piden Hansi Flick y Luis de la Fuente en el Barça y en la selección

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Dani Olmo vivirá este martes una cita muy especial con su vuelta a Croacia. El jugador de España regresa a la que fue su casa durante algunos años y donde dejó muy bonitos recuerdos. Lo hace para tratar de sellar la clasificación en esta cuarta jornada de la UEFA Nations League. Durante la rueda de prensa previa al choque, el futbolista del Barcelona recordó su etapa allí, el motivo por el cual se marchó al país croata y la intención que tenían de nacionalizarlo.

Etapa en Croacia: "Cada uno tiene su historia. Lo que me llevó a tomar esa decisión, una de las más difíciles de mi carrera, fue el interés del Dinamo por aquel entonces en tenerme, en hacerme crecer a su manera. Confié en ello. Fue uno de los mejores momentos que he vivido en mi carrera. Salí muy joven, con 16 años, con mi madre, estábamos solos ella y yo en un país nuevo, en una lengua nueva que no conocíamos. Fue un momento difícil pero bonito. A día de hoy le guardo un cariño espectacular, diferente, se me nota al hablar. Estoy feliz de poder estar de vuelta ahora incluso jugando aquí en Split. Guardo mucho cariño a Croacia, a Zagreb. Mañana para mí será un partido especial".

La nacionalidad croata: "Era una posibilidad. Ellos me dijeron de su interés, yo en todo momento súper agradecido porque para mí siempre he dicho que a Croacia le guardo un cariño especial, pero mi sueño ya era jugar con la selección de mi país y al final lo pude cumplir. He tenido la oportunidad de ganar lo que todo futbolista quiere ganar en su trayectoria como futbolista, una Eurocopa y un Mundial".

La rueda de prensa de Olmo

La gestión de cargas: "Tanto en la selección como en el club gestionan las cargas de la mejor manera posible. Aquí nos sentimos cuidados. En el club hacen lo que consideran oportuno. También descansar más o menos lo decide cada club pero no creo que sea malo en una temporada con tantos partidos y tan seguidos. Restar no resta. Cada uno es profesional y sabe lo que tiene que hacer. Depende de uno mismo y de lo profesional que seas para estar a tope a la vuelta".

Hansi Flick y De la Fuente: "Son dos entrenadores distintos. Aunque la formacion y el estilo se parezcan de alguna manera me piden cosas distintas. En el Barça ser más vertical, atacar más los espacios, no ser tan posicional. En la selección tenemos más libertad, sobre todo entre líneas. Yo me encuentro bien en esos dos aspectos y acciones del juego. Es algo que quiero seguir demostrando. El nivel que he mostrado es bueno. Hemos conseguido ganar muchos títulos en estos dos años con el Barça pero sé que puedo dar mucho más. Sigo trabajando en ello con el Barça y con la selección".