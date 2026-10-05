Pablo Sánchez 05 OCT 2026 - 20:59h.

Mati Prats reivindica a Lamine Yamal con mensaje para Luis de la Fuente y dardo a Mbappé: "Tenemos que cuidar a nuestro Balón de Oro"

Sigue mostrándose crítico con el nuevo formato del torneo

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Luis de la Fuente compareció ante los medios para analizar el partido de la UEFA Nations League que este martes disputará España frente a Croacia en Split. El combinado nacional aterriza en Split con la intención de sellar la clasificación en esta cuarta jornada ante un rival herido después de la goleada sufrida frente a Inglaterra. El míster analizó el equipo, valoró la gestión de cargas y algunos nombres propios del vestuario español.

Lo que más llamó la atención fue su análisis sobre el número de partidos y minutos que cada jugador de España disputará como máximo en estos cuatro encuentros. Luis de la Fuente respondió sobre ello haciendo hincapié en las opciones de Lamine Yamal de jugar este martes. "Siempre hemos sacado el mejor equipo para el partido que teníamos que enfrentar. Desde el principio dije la dureza que suponía tantos partidos en pocos días. Es lo que hemos hecho para sacar el mejor equipo. Ahora toca mañana un equipo que está en perfectas condiciones. Nadie va a jugar tres partidos, más de 270 minutos. Lamine ha jugado dos de tres. Laporte ha jugado dos. Minuto arriba o abajo han jugado de tres, dos partidos. La mayoría jugarán tres de cuatro intentando buscar siempre el equilibrio. Mañana es un partido muy importante", explicó.

La valoración de Luis de la Fuente

Lamine Yamal: "Siempre quiere jugar, como todos los jugadores. Nosotros evaluamos si es o no conveniente y otros aspectos a tener en cuenta. Lamine está en un fantástico momento, es un referente y un competidor nato. Está en el mejor momento para jugar el gran partido que puede ser mañana. Celebramos que sea así. Pero igual que otros compañeros, todos están en perfectas condiciones".

Nuevo formato de la Nations League: "El planteamiento de descanso y planificación para preparar los partidos sigo siendo crítico, tengo la misma opinión. En diez días cuatro partidos me parece demasiado con tantos viajes. Me gustaba más el otro formato pero es lo que hay. No somos quejicas ni ponemos excusas, nos adaptamos a todo lo que nos pongan por delante. Es el formato que hay y mientras siga así nos emplearemos en la manera de planificar todo bien".

Mikel Merino: "Lleva conmigo toda la vida, siempre ha sido muy importante. No es más importante un futbolista porque empiece desde el minuto uno y otro salga en el 60. Puede tener más incidencia y peso en el buen resultado del equipo. Para mí importantes son todos los que forman esta concentración".

Dani Olmo: "Estas circunstancias también son motivantes para el deportista. Dani sabe que es importante independientemente del partido. Se adapta muy bien a los tiempos del encuentro. Yo lo que valoro son los momentos que entendemos puntuales de cara al jugador. Está con una motivación especial porque está en la que ha sido su casa. Es un jugador muy querido en Croacia. Un valor seguro que cuando salga lo hará bien".