Pablo Sánchez 04 OCT 2026 - 22:30h.

Bryan Zaragoza y su posible fichaje por el FC Barcelona: "Sí, hubo contactos"

Trata de recuperar su mejor fútbol en el Espanyol

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Bryan Zaragoza trata de reencontrarse con su mejor fútbol en el Espanyol, donde llegó este verano procedente del Bayern Múnich de nuevo en calidad de cedido. No será su primera experiencia en LALIGA desde que firmó por el conjunto germano. Ya jugó en el Osasuna y en el Celta, además de en la Roma. Fue en Vigo de donde se lamenta de uno de los momentos clave de su carrera.

El tren del último Mundial volvió a pasar y para muchos se quedó en el camino la opción de jugar el torneo más importante de este deporte. Durante una entrevista en As, Bryan asegura que hubiese jugado el torneo de haber seguido en el Celta. "Mi objetivo era al Mundial. De hecho, yo creo que si me quedo en Vigo hubiera ido al Mundial", comentó.

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Tras la vuelta del parón, le tocará visitar al Málaga con su equipo, un escenario en el que nunca ha llegado a jugar pero del que se siente muy orgulloso. "De pequeño siempre iba al estadio. Recuerdo mucho la época de Champions con Isco y Joaquín. Mis primeras épocas de fútbol las viví en La Rosaleda y es un placer volver. Toda mi gente es del Málaga, le tengo mucho respeto y cariño".

El debut de Roberto Fernández con España

El delantero del Espanyol Roberto Fernández expresó su satisfacción por su debut con la selección española y aunque admitió que le hubiera gustado marcar, afirmó que lo importante era la victoria ante la República Checa (3-1) en la Liga de Naciones. "Es mi debut, estaba disfrutando. Obviamente, soy delantero y quería meter, pero estoy muy feliz, ha sido mucho sacrificio desde hace muchos años", afirmó Roberto Fernández en declaraciones a RTVE al término del partido disputado este sábado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo.

Aunque no logró meter un gol, el futbolista cordobés valoró su actuación para que otros tuvieran espacios: "No he podido meter, pero he arrastrado centrales para que otros compañeros puedan meter, y estoy contento con ello". Sobre la fuerte entrada que le hizo Sadílek en la recta final del partido, el delantero del Espanyol explicó: "Me he llevado palos por todos los lados, pero hemos ganado, que es lo importante. He jugado todo el partido, de lujo, y ahora a seguir".