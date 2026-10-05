Pablo Sánchez 05 OCT 2026 - 19:45h.

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La selección croata quiere olvidar la goleada frente a Inglaterra

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El capitán de la selección croata, Luka Modric, se mostró convencido este lunes de que tras la dura goleada ante Inglaterra, el equipo ″se va a levantar″ y ofrecerá ″una imagen diferente″, y sobre su futuro en el combinado balcánico, no dio pistas de si se retirará ″en un mes o en un año″.

Modric compareció en rueda de prensa junto con el seleccionador croata, Slaven Bilic, en el estadio Poljud de Split, donde mañana, martes, se enfrentarán con España en la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League, con el combinado de Luis de la Fuente como líder con tres victorias.

Tras admitir después del encuentro ante Inglaterra que fue la mayor ″vergüenza″ sufrida en sus 204 veces como internacional, Modric lanzó un mensaje más constructivo para animar al equipo. ″El problema no fue perder, sino la imagen. No estamos orgullosos de lo que pasó. Sobre la reacción del público, espero que sea positiva, que nos levanten. Que nos juzguen después del partido. Pero espero una reacción positiva porque la necesitamos. Nos duele más que a nadie lo que pasó el otro día. Espero que seamos diferentes″, confió el capitán croata, de 41 años.

A juicio del futbolista del Milán, es un partido diferente y ″hay que levantarse″, que es lo que ″demuestra la grandeza de un jugador″. ″Otras veces lo hemos hecho y nos podemos levantar otra vez″, abundó. Sobre si lo que ocurrió ante Inglaterra puede condicionar su continuidad con la selección balcánica, Modric respondió: ″En los momentos difíciles es cuando quiero estar aquí. El fútbol no es sólo cuando pasan cosas buenas. Hay que saber estar sobre todo en las malas y yo estoy orgulloso de jugar para este país, que es lo más grande″.

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″Ya veremos si decido dejarlo dentro de un mes o de un año. Lo que tengo claro es que, mientras esté aquí, voy a ser feliz. Eso es lo más importante para mí, estar en un sitio que te hace feliz. Y me llena al máximo. Estoy dispuesto a ayudar en cualquier momento, tanto dentro como fuera del campo", añadió sin dar más pistas.

Elogios para España

El jugador que más títulos ha conquistado con el Real Madrid elogió al combinado de Luis de la Fuente: ″España es el mejor equipo del mundo, son los campeones y llevan no sé cuántos partidos sin perder. No hay duda. No sé cómo nos va a mirar España, si nos va a mirar por encima del hombro. Lo que sé es que la cara que vimos el otro día no es la de la verdadera Croacia y vamos a ser capaces de cambiar eso″, precisó.

Modric aseveró que en el fútbol, ″las cosas cambian muy rápido″ y el enfrentamiento contra España es un ocasión propicia para demostrar el potencial de Croacia: ″Lo que nos ha hecho tan especial son partidos contra grandes como Argentina, Brasil, Francia, España, donde mostramos mejor nivel. Y por eso Croacia es tan apreciada y la quieren en todo el mundo. Es una buena oportunidad para reivindicarnos y hacer un gran partido e intentar ganar, pero sobre todo mostrar otra imagen″.

Preguntado si cree que es mejor la España actual que la que ganó el primer Mundial con Vicente del Bosque de seleccionador, opinó. ″Los de 2010 fueron los mejores en su momento y estos lo son ahora. Hasta dónde llegan los de ahora, lo dirá el futuro. Tal vez aquella generación de 2010 está más cerca de mí, pero esta es muy especial. Son dos equipos poderosos. Esta es muy especial pero siento más cerca a la de 2010″, prosiguió el capitán croata.