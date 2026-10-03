Pablo Sánchez 03 OCT 2026 - 23:47h.

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Ya piensa en el cuarto partido frente a Croacia

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Lamie Yamal volvió a ser, por enésima vez, el protagonista de una victoria. El jugador del Barcelona, al igual que sucedió frente a Croacia, anotó muy pronto el gol que abrió el marcador ante la República Checa. En este caso se sacó de la chistera un precioso golpeo a la escuadra que sorprendió al meta checo. Una obra de arte más para la colección.

Pese a ser sustituido al rato de comenzar la segunda parte, su relevancia fue clave en el encuentro. Ya en vestuarios, dedicó la victoria a su novia Inés García con unas bonitas palabras. "Estamos bien, muy contento, tenía muchas ganas de volver con la seleccion después del Mundial y no hay mejor forma. Para mi chica, que está allí con su familia viendo el partido. Nos vemos en Croacia", expresó ante las cámaras de la selección española.

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Kane alucina con su hermano

Pese a que Lamine acostumbra a deslumbrar al público con goles como el de este sábado frente a la República Checa, el atacante español no deja de sorprender. Hasta su hermano Kane sigue sin perder esa pasión y celebró de lo lindo la diana del futbolista del Barça. El pequeño narró el gol y alucinó con el tanto al igual que su madre. Un ejemplo más de la gran unión familiar que existe entre los tres.

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Fresneda disfruta de su debut

Iván Fresneda, defensa de la selección española, expresó este sábado tras su debut con la absoluta en la victoria por 3-1 ante República Checa que está “aprendiendo y disfrutando mucho con el grupo”, al que se ha sumado tras la baja por lesión de Pedro Porro, cuando ascendió desde el equipo sub 21.

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“Se dio todo muy rápido. Al final, vine por la lesión de Pedro, es de un día para otro, casi tenía que estar al día siguiente con la sub 21 y me llamaron aquí. Es toda una alegría. Disfrutándolo mucho. Llevo unas semanas muy buenas con este grupo y aprendiendo y disfrutando mucho con el grupo. Muy feliz”, declaró a RTVE el defensa del Sporting portugués.

Fresneda apuntó que la República Checa “es un buen equipo”. “Tiene un gran entrenador, un gran cuerpo técnico, y en la segunda parte han dado guerra por momentos. Nosotros tenemos cosas a mejorar, por supuesto. Pero lo importante era ganar el partido y lo hemos conseguido”, afirmó.