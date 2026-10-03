Pablo Sánchez 03 OCT 2026 - 22:53h.

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Un partido que pintaba plácido para España tras el 2-0 al descanso terminó con cierto suspense en el segundi tiempo. La República Checa se metió en el encuentro con un tanto y un buen puñado de minutos por delante. Incluso anotó el empate, aunque fue anulado por falta previa a Le Normand en el inicio de la acción. Para calma de todos, Mikel Merino selló el choque en la recta final con un rocambolesco gol.

La acción pudo acabar muy mal para Chequia, aunque el colegiado no quiso hacer sangre. Todo nace de una jugada de Roberto Fernández por el costado. El delantero recibió una durísima falta que todo el banquillo español protestó de forma airada. La acción continuó y, tras un rechace, el balón le llegó a Mikel Merino, quien terminó marcando sin portero después de un par de rebotes.

Tras el gol, la acción sobre Roberto fue analizada en el VAR, aunque finalmente quedó sin castigo pese a las protestas. Antes, Chequia ya se había quedado con un hombre menos.

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Rodri, tras el partido

Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, explicó este sábado, tras el triunfo por 3-1 ante la República Checa, que “siempre es especial marcar” con el equipo nacional, con el que anotó el segundo de los tantos de la victoria en Oviedo. “Siempre es especial marcar con la selección. Venía de no marcar muchos goles, a ver si vuelvo a encontrar una dinámica. Me he descolgado un poco más y ha llegado el gol”, valoró en declaraciones a ‘RTVE’.

El centrocampista del Barcelona admitió que el encuentro fue “complicado”. “Se lo he dicho a Santi, que lo conocemos muy bien, que es un equipo que, con el poco tiempo que lleva, está muy bien trabajado. Dije que iba a ser uno de los partidos más difíciles y así ha sido”, repasó. “Se han encerrado, nos costaba más, como es lógico, hemos tenido situaciones de gol y hay partidos que no se puede generar tanto. Y, en ese sentido, el equipo ha conseguido madurar el partido”, añadió.

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“Muchos cambios y el equipo sigue rindiendo al máximo nivel. Necesitamos de todos. Necesitamos el buen rendimiento de todos, que estén todos enchufados, los que han salido otro gran partido, una nueva victoria y la mejor de las sensaciones”.