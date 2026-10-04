Lucas Gatti 04 OCT 2026 - 19:13h.

Franco Mastantuono marca su primer gol con la selección de Argentina

Franco Mastantuono admite el cambio en su vida personal lejos del Real Madrid: "Desde que me fui"

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Franco Mastantuono volvió a su casa y se llevó algo más que una noche especial. En el Monumental de Buenos Aires, el estadio donde debutó con River Plate a los 16 años y donde comenzó a construirse una expectativa enorme alrededor de su nombre, el futbolista marcó su primer gol con la Selección Argentina. El sexto tanto del 7-0 ante Burkina Faso significó mucho más que una estadística: fue el reencuentro con una camiseta que había extrañado después de quedar afuera del Mundial 2026 y, también, una respuesta futbolística en medio de las críticas que lo acompañaron durante los últimos meses.

Después del partido, Mastantuono habló con una naturalidad que permitió entender cómo convive con esa presión. “Sinceramente, yo creo que la gente es muy exigente conmigo, y lo entiendo, porque sé lo que se espera de mí. Desde los 16 años que entré a esta cancha y, obviamente, se generó mucha expectativa. Eso me pone contento y trato de afrontarlo siempre, pero yo juego para mí y el equipo, no por lo que puedan pensar de mí”, explicó.

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Su mensaje no fue una queja. De hecho, el propio Mastantuono se encargó de aclararlo: entiende la exposición, acepta que forma parte del fútbol de élite y sabe que las expectativas crecieron desde que apareció siendo apenas un adolescente. “Me genera presión, pero no quiero que se malinterprete el mensaje. No me estoy quejando de las críticas. Soy un jugador de fútbol, entiendo que la exposición es grande y muchas veces me critiquen por demás o por cosas que no tienen que ver conmigo. Yo solo hago mi trabajo: jugar al fútbol, que es lo que más amo”, sostuvo en zona mixta.

Franco Mastantuono explica su primer año en el Real Madrid

El contexto ayuda a explicar sus palabras. Mastantuono pasó en poco tiempo de ser una de las grandes apariciones de River a ser comprado por el Real Madrid y, después, a tener que atravesar una primera experiencia europea mucho más exigente de lo imaginado. Su paso por España no fue sencillo y él mismo lo reconoció al hacer un balance de aquella etapa.

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“Fue difícil. Enero fue un buen mes para mí, donde las cosas pintaban por ahí mucho más lindas de lo que fueron después. Obviamente, estaba en un club muy exigente como es el Real Madrid, donde, en mi opinión, es el equipo más grande del mundo y hay mucha competencia y no tuvimos un buen año. Eso me perjudicó y creo que un poco a todos para poder sacar ese juego que uno tiene”, explicó el mediocampista argentino.

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La competencia interna fue uno de los factores que más pesó. En un plantel de semejante nivel, cada minuto debe disputarse y cada actuación queda bajo la lupa. Mastantuono llegó desde River con una expectativa altísima, pero se encontró con un escenario en el que no siempre pudo tener la continuidad que necesitaba para asentarse. Él mismo ubicó esa dificultad dentro de un contexto colectivo: el mal año del Real Madrid terminó condicionando también sus posibilidades de mostrar su fútbol.

“Después pasaron muchas cosas. Terminé el año un poco cansado de adaptarme a un nuevo lugar, adaptarme a un país (España) que no conocía. Yo fui a Europa por primera vez cuando me compró el Real Madrid. Pero lo terminé también con mucho aprendizaje y sabiendo que este año iba a ser mucho mejor”, agregó.

En agosto, ya presentado como jugador de Fiorentina, Mastantuono había evitado plantear su salida del Madrid como una revancha. “No fue fácil, pero estas cosas siempre ayudan a aprender y a mejorar. Venir aquí no es una revancha, sino una oportunidad para demostrar el jugador que soy y ayudar a la Fiorentina a ser el gran equipo que es, además de ser feliz jugando al fútbol”, había señalado.

Y en Italia encontró un escenario diferente. La Fiorentina le presentó un proyecto que, según explicó, podía darle continuidad y un contexto favorable para seguir creciendo. “Elegí la Fiorentina porque me presentó un proyecto muy interesante, en crecimiento, y creo que también para mi carrera era importante venir a este tipo de club”, contó durante su presentación.

El comienzo tampoco fue lineal. La Fiorentina atravesó un arranque complicado, pero el cambio de entrenador modificó el escenario y Mastantuono empezó a recuperar protagonismo. El punto de quiebre fue el partido ante el Venezia, cuando convirtió tres goles en la victoria 4-2. Esa actuación le devolvió confianza y volvió a ponerlo en el radar de la Selección.

Su propio diagnóstico después de llegar a Italia fue claro: “Me siento muy bien desde que fui a Italia y cambié un poco mi vida, me vengo sintiendo muy bien y lo disfruté mucho”. El cambio de aire parece haberle permitido reencontrarse con una versión más cercana al futbolista que había deslumbrado en River.

Por eso su regreso al Monumental anoche tuvo un significado especial. “Muy contento. Siempre que vengo a jugar en la cancha de River es mi especial. Es el club de mi vida y lo disfruto mucho”, expresó en diálogo con ElDesmarque, en la entrevista realizada en zona mixta. Y esta vez, además, pudo cerrar la noche con el primer gol de su historia en la Selección Mayor.

Mastantuono también puso en valor el respaldo de sus compañeros: “Agradezco a mis compañeros que me ayudaron a conseguirlo. Siempre están aportándome y dándome para adelante para que las cosas salgan bien”, agregó.

Después de una etapa marcada por la ausencia en el Mundial, el paso irregular por Madrid y las críticas, el gol funcionó como una confirmación de que todavía tiene mucho por escribir con la camiseta argentina.

La Selección, además, atraviesa una etapa nueva. La despedida de Lionel Messi abre un capítulo diferente y Mastantuono, uno de los futbolistas jóvenes llamados a formar parte del recambio, tuvo la posibilidad de compartir cancha y vestuario con el capitán durante el tramo final de su ciclo. Para alguien que desde chico lo tomó como referencia, ese vínculo tiene un peso especial.

El primer gol llegó en el mismo lugar donde empezó buena parte de su historia. Mastantuono volvió al Monumental, se reencontró con la Selección y convirtió. Pero detrás de esa celebración hay un recorrido de apenas 19 años: River, la expectativa desmedida, el salto al Real Madrid, una temporada compleja, la falta de continuidad, el aprendizaje europeo, la salida a Fiorentina y ahora una nueva oportunidad con Argentina. Él lo resumió de una manera sencilla: juega para él y para su equipo. El resto, incluso las críticas, forma parte del ruido que deberá aprender a atravesar mientras intenta volver a ser aquel futbolista que alguna vez hizo ilusionar al Monumental.