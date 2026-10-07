Messi brilla en su despedida, con un Nico Paz en alto nivel y un Julián Álvarez apagado

Lucas Gatti 07 OCT 2026 - 07:23h.

El astro argentino jugó su último partido vistiendo la albiceleste en un encuentro donde se reencontró con el gol y vivió una de las noches más emocionantes de su carrera

El plan de Argentina con el '10' de Leo Messi tras su retirada de la selección

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Leo Messi tuvo su último partido con la Selección Argentina después de 21 años de defender la casaca de su país, un ciclo que incluyó seis títulos: el Mundial Sub-20 2005, la medalla de oro en Pekín 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Ante una multitud que lo fue a despedir al Monumental de Buenos Aires, el capitán argentino se retiró a toda orquesta, con un muy buen segundo tiempo, dando dos asistencias y marcando uno de los goles. El elenco argentino superó por 3-0 a Benín en el último amistoso FIFA, con tantos de Nicolás Otamendi, ex del Valencia, tras un centro de la Pulga, Nicolás Paz, ex del Real Madrid, y Messi de penal. El encuentro tuvo la particularidad de ser la despedida del mejor futbolista de la historia albiceleste, una marca que comparte con Diego Armando Maradona.

El astro argentino ingresó al campo de juego junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras su esposa, Antonela Roccuzzo, y su madre, Celia Cuccittini, lo observaban desde un palco. Durante la interpretación del himno nacional, a cargo del excombatiente de Malvinas Fabio Santana, tanto el capitán como Scaloni se mostraron visiblemente conmovidos.

Se vivió una fiesta en el estadio de River Plate, con la presencia de 86 mil espectadores que portaron banderas y camisetas, en su mayoría de Messi. En la previa, se observó una casaca especial que se desplegó en el circulo central del campo de juego con el número 10 y un Gracias dedicado a Leo. También se despidió Otamendi de la Internacional argentina, marcador central que conquistó nueve tantos con la casaca de su país.

Dudas con Julián e ilusión por Nico Paz

Julián Álvarez no tuvo un buen partido, casi no tocó la pelota, y se retiró del campo de juego a los 60´. Nico Paz ingresó en su lugar y marcó un golazo de zurda, el tercero consecutivo tras convertirle con anterioridad a Bolivia y Burkina Faso. Cuti Romero mostró firmeza y seguridad para mantener la valla en cero por segundo partido seguido. Messi anotó su tanto 126 en la selección, 914 en total, logró 68 asistencias, y fue ovacionado por todo el recinto. Giovanni Lo Celso volvió a jugar con su selección luego del mundial. El volante del Betis disputó los últimos 15 minutos. Y Franco Mastantuono disputó los 12 minutos finales, con buenas apariciones por el sector derecho de la ofensiva.

Cuando el árbitro pitó el final del amistoso le entregó la pelota al 10 y los 21 protagonistas fueron abrazar al campeón del Mundo en Qatar y subcampeón en Estados Unidos, México y Canadá. Luego, hubo un juego de drones en el cielo con luces que reflejaban la imagen de Messi en el mundial 2022, su camiseta número 10 y su rostro feliz levantando una copa. Después, se dio el momento emotivo de la noche porteña cuando la Pulga agarró el micrófono y habló frente al público presente.

“Lo primero que pienso es en mi viejo (Jorge). Es un orgullo grande para mí, vestir esta camiseta por más de 20 años. Le juro que podría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”, aseguró Messi. “El último mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de ser campeones del mundo. La realidad es que no pasó nada raro de como dicen. El partido contra Inglaterra fue un desgaste grande y llegamos con lo justo”, sentenció.

“No tengan dudas que todos los compañeros que tuve al lado dejaron todo por esta camiseta. Le quiero agradecer a mis compañeros que me hicieron ser campeón del mundo, de América y la Finalissima. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir. En este estadio pasé uno de los días mas lindos de mi carrera, cuando jugamos luego de haber ganado el mundial de 2022. Muchas gracias por todo lo que me hicieron vivir. Y hoy es uno de los días más tristes de mi carrera. Ahora, voy a estar del lado de ustedes (en las tribunas). Los voy a extrañar y soy un orgulloso de ser argentinos. Muchas gracias”, cerró Messi entre lágrimas en sus ojos.

Como invitados especiales estuvieron Ángel Di María, ex Madrid, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ex Sevilla, German Pezzela, con pasado en Betis, que no jugaron, pero acompañaron al rosarino por ser campeones del Mundo en Qatar 2022. Luego, hubo shows musicales, pirotecnia y una vuelta olímpica de Messi para aplaudir de cerca a los espectadores.

Al salir los jugadores del vestuario, Mastantuono se refirió a la salida de Messi y lo definió como su ídolo: “Estoy muy emocionado porque es mi ídolo desde chico y para la selección fue un momento muy doloroso. Traté de disfrutarlo, de poner la mejor cara, aunque estaba triste”, reveló el ex mediocampista ofensivo del Real Madrid.

El próximo proceso de la Internacional argentina, ya sin Messi, apunta a la Copa América 2028 y al Mundial 2030, con un plantel renovado, pero manteniendo el mismo hambre de gloria.