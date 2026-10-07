Fran Fuentes 07 OCT 2026 - 07:24h.

El periodista y tertuliano, alguien muy cercano al entorno del portugués, da la cara por el delantero

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El caso de Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús en la selección de Portugal sigue trayendo cola. El delantero, que lanzó un duro comunicado en el que el seleccionador queda muy tocado en su imagen. En este sentido, Edu Aguirre explica que han existido "varias traiciones" por parte del técnico luso hacia el jugador de Al-Nassr en El Chiringuito. Y es que, para el tertuliano, es evidente que el astro luso dice la verdad, mientras que pone énfasis en el perdón que solicita tanto a los aficionados portugueses, como sus compañeros y a la Federación de su país, asumiendo la responsabilidad y esperando una sanción por parte de esta última.

Es por eso que Edu Aguirre lo tiene claro: "Cristiano no se va de la selección porque sí. O sea, hay una traición muy grande. Hay una traición muy grande, y no solamente una, sino varias traiciones. Porque lo ha explicado punto por punto. ¿Tú te crees que Cristiano va a hacer un comunicado explicando absolutamente todo lo que pasa desde agosto?", explica

Y es que, más allá de señalar al seleccionador, pone énfasis en las disculpas y la asunción de responsabilidades: "Pidiendo perdón a los fans, porque en el comunicado pide perdón a los fans. Pide perdón a los compañeros. Dice a la federación que le sancione por haberse ido y que no le sancione como a cualquiera. Que es capitán y que la federación tome ejemplo con Cristiano", recuerda.

Además de todo ello, Edu Aguirre señala que Cristiano Ronaldo se ha ofrecido a volver con Portugal pese a todo el cisma con el seleccionador: "Es que además está disponible por haber... ¿Tú crees que Cristiano va a inventarse algo? Poniendo punto por punto lo que pasa desde agosto...", insiste. Es entonces cuando Josep Pedrerol opina que dicho comunicado deja en evidencia a Jorge Jesús. Algo con lo que no coincide el tertuliano: "No, no, no. Está diciendo la verdad", sentencia.

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