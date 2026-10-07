Fran Fuentes 07 OCT 2026 - 06:47h.

El delantero sigue yendo a su bola y entrenó de manera parcial; el vuelo estaba programado a una hora muy cercana a la sesión

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A Kylian Mbappé le están recriminando su actitud individualista desde los medios de comunicación, un sector de la afición del Real Madrid e incluso desde dentro del vestuario. El delantero, que por momentos da la sensación de estar más enfocado en cuestiones como ganar el Balón de Oro que rendir con la camiseta blanca, parece que sigue tensando la cuerda con sus viajes a París. El último de ellos ha sido este pasado martes, con un vuelo exprés en su avión privado para pasar el día en París, tal y como revelan en El Chiringuito.

Así lo revela Marcos Benito durante el programa, adelantando, en primer lugar, que el '10' madridista fue el primero en abandonar Valdebebas este martes: "Mbappé hoy ha estado en torno a una hora, una hora y media a lo sumo, dentro de las instalaciones de Valdebebas, porque a las 11 de la mañana tenía un vuelo a París", explica. "Mbappé, a las 11 de la mañana, se ha marchado a París", insiste, ante la sorpresa de algunos tertulianos.

Pero ¿cuál ha sido el itinerario? Lo explica el propio Marcos Benito: "Se ha marchado a París, ha pasado todo el día y ha vuelto a Madrid. Ha aterrizado en Madrid a eso de las nueve menos diez, nueve menos cuarto de la noche", relata. La gran incógnita en el plató es si para este viaje también tenía permiso del club: "Yo eso no lo sé porque no lo he preguntado, pero me extraña que, a cuatro días de un partido en el que, según informa el club, su aparición está asegurada prácticamente, porque no es una lesión como tal...", reflexiona.

En este sentido, es sorprendente porque Kylian Mbappé todavía no ha terminado ni un solo entrenamiento con el Real Madrid desde que volviera de vacaciones desde Zúrich hace escasos dos días: "Él está bien, pero este martes no ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. O sea, a cuatro días de un partido todavía no está en dinámica de partido", explica Marcos Benito.

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De este modo, asistimos a una nueva extravagancia del delantero francés que, con o sin permiso del club, parece más centrado en su vida pública y en acudir a París cada vez que tiene ocasión que de ponerse a tono para un partido para el que quedan escasos días.

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