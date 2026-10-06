Barcelona y Real Madrid se interesan por el fichaje de la nueva perla alemana que su club busca blindar
Media Premier League intensifica su interés en el fichaje de Jules Koundé
Grandes clubes europeos andan tras sus pasos
El trabajo de los clubes va más allá de la temporada. Desde las oficinas se buscan futuras estrellas que incorporar al primer equipo o a sus las categorías inferiores y en ello andan de forma continua tanto el Real Madrid como el Barcelona. Recientemente, ambos se suman al interés en una joven perla de 15 años de Alemania que apunta a estrella.
Hablamos de Niko Ilicevic. Según informa SkySport Alemania, Madrid y Barça le siguen la pista al mediapunta alemán, en la agenda de grandes clubes europeos. Tras sus pasos tiene a equipos como el Inter, el Manchester City, el Milan o el Bayern Múnich. Este último parece haber mostrado un interés más fuerte en su fichaje.
El Eintracht, sabedor del interés que está despertando Ilicevic, planea blindar el contrato del chico, quien ya acumula experiencia con la selección sub 17 de Alemania.
Vuelta de los internacionales a Valdebebas
Jose Mourinho empezó a recuperar a sus jugadores internacionales, en el último día de la ventana FIFA, para el segundo entrenamiento de la semana en la Ciudad Real Madrid, en el que estuvieron presentes hombres como los brasileños Vinicius y Endrick o el hispano-marroquí Brahim Díaz.
Los tres se unieron en la sesión a los ya habituales Militao, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois y Andriy Lunin, los jugadores del primer equipo que no fueron convocados por sus selecciones. También trabajó con el primer equipo Thiago Pitarch, que ha estado acumulando minutos con el Castilla y la selección española sub-20 durante el parón.
Vinícius y Endrick disputaron tres amistosos con Brasil. El último de ellos, el 3 de octubre, fue una victoria por 0-4 contra la India, tras un doble enfrentamiento frente a Australia que terminó con un empate y un triunfo. Brahim, por su parte, tuvo minutos con Marruecos en uno de los partidos de clasificación a la Copa África y en el último amistoso de su selección, el pasado domingo.
El neerlandés Denzel Dumfries también participó en la sesión. Además, el francés Ibrahima Konaté, que tuvo que abandonar la concentración de su selección el 24 de septiembre por una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha, trabajó con el grupo tanto en el gimnasio como sobre el césped de Valdebebas.