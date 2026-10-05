Pablo Sánchez 05 OCT 2026 - 18:23h.

El Real Madrid estudia el fichaje de Jarell Quansah bajo una fecha límite y ante un rival que parte con ventaja

Verá ampliada su vinculación dos años más

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El trabajo en las oficinas del Real Madrid no cesa pese al prolongado parón de selecciones. Este tiempo ha sido invertido por muchos clubes para trabajar de manera más precisa sobre el verde y para avanzar en otro tipo de tareas que tienen que ver con los despachos. En este sentido, el club merengue tiene atada la prolongación de contrato de otra pieza clave del vestuario.

Hablamos de Arda Güler. Según informa José Félix Díaz en As, el Real Madrid y Arda Güler habrían alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación dos temporadas más de lo que tiene firmado hasta la fecha. En estos momentos su contrato se prolonga hasta 2029 por lo que, una vez sea oficial, se verá ampliado hasta 2031. De esta manera el Madrid cierra una negociación que andaba en marcha desde hace semanas.

Güler se ha convertido en uno de los imprescindibles en los planes de José Mourinho. Ya lo era la temporada pasada, pero desde el desembarco del portugués en la casa blanca lo es aún más. Este paso al frente del Madrid reafirma su compromiso de seguir contando con jugadores clave a largo plazo. Y es que el turco no será el único que contará con un contrato de tan larga duración en la plantilla.

El selecto club de los siete

Una vez sea oficial la renovación, Güler pasará a formar parte de un selecto club de jugadores del Madrid que cuentan con contratos de larga duración. Hasta siete hombres del vestuario están vinculados al conjunto merengue hasta 2031 y más allá.

En estos momentos, Diomande es el que más años acumula con un contrato hasta 2033. Le siguen Cucurella y Vinicius tras su renovación hasta 2032. En 2031 expira la vinculación de Trent, Álvaro Carreras, Tchouameni y Carlos Espí. A todos ellos se unirá próximamente Arda Güler.