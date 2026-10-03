Mourinho no pierde de vista a Thiago Pitarch después de su partidazo en el miniderbi

Pablo Sánchez 03 OCT 2026 - 17:28h.

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En medio del parón liguero debido a las cuatro jornadas de la UEFA Nations League, José Mourinho quiso estar presente, junto a su staff, en el miniderbi de Primera Federación que este pasado viernes disputaron los filiales de Real Madrid y Atlético en Valdebebas y que terminó con victoria blanca por 3-2.

El técnico portugués no perdió de vista a los pupilos blancos con especial fijación en Thiago Pitarch, quien ya acumula bastante protagonismo con el primer equipo en los últimos meses y que cuajó un sobresaliente partido. Las cámaras de ElDesmarque captaron la presencia de Mou en la grada junto a su cuerpo técnico, así como la presencia de Sergio Ramos entre las personas que allí se dieron cita. En el vídeo superior puedes ver todos los detalles.