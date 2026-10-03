Pablo Sánchez 03 OCT 2026 - 18:00h.

El entorno de Raúl Asencio, enfadado con la gestión del Real Madrid

Llegó a la Bundesliga desde el Liverpool en 2025

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El trabajo en las oficinas del Real Madrid no cesa pese a que hace apenas un mes cerró el mercado estival. El club blanco acometió una gran reforma en su plantilla, pero no pierde vista opciones de futuro. En ese horizonte asoma una opción muy del gusto del conjunto merengue que el club sigue de cerca de cara al próximo verano. Hablamos de Jarell Quansah.

Según informa el medio alemán Bild, el Madrid no pierde de vista los progresos del central del Bayern Leverkusen, un futbolista cuyo inicio de temporada acapara elogios y miradas a partes iguales. El conjunto blanco sopesa su futuro fichaje como opción para retocar la defensa de cara a la próxima temporada, aunque por delante cuenta con un par de escollos importantes.

Además de tener contrato en vigor hasta 2030, el Liverpool, club del cual llegó a la Bundesliga en 2025, incluyó en su contrato una cláusula de recompra por 70 millones de euros que está en vigor hasta el 15 de junio de 2027. Es decir, el club británico tiene hasta esa fecha para decidir si firma de nuevo a Quansah o si, por el contratio, lo libera de manera definitiva para que pueda seguir en Alemania o fichar por otro club. El Chelsea es otro de los clubes que se ha sumado al mencionado interés en el central.

Un problema en el centro de la zaga

Desde el inicio de curso, el centro de la defensa ha sido el mayor quebradero de cabeza para José Mourinho. Las lesiones han lastrado esta posición y en estos momentos hasta tres piezas están fuera. Eder Militao apunta a reaparecer en noviembre y Asencio en enero. El retorno de Konaté, por desgracia, aún se desconoce. En estos momentos, los únicos jugadores sanos para este puesto son Rüdiger y Huijsen, quien por cierto fue expulsado en el derbi frente al Atlético.