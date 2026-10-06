Media Premier League intensifica su interés en el fichaje de Jules Koundé

Fran Fuentes 06 OCT 2026 - 13:17h.

El defensa, suplente en este arranque liguero, sigue acaparando miradas y una gran venta podría ser una posibilidad

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Jules Koundé no atraviesa su mejor momento en el FC Barcelona. El defensor, que ha perdido la titularidad en el lateral derecho frente a Eric García, vuelve de su convocatoria con Francia con cierto nivel de satisfacción después de la confianza que le ha mostrado Zinedine Zidane, nuevo seleccionador galo. Sin embargo, el panorama parece complejo para el exjugador del Sevilla FC. En este sentido, el club ya meditó la posibilidad de venderle para hacer caja y poder afrontar algún traspaso en otras zonas del campo. Sin embargo, finalmente se acabó quedando, aunque su pérdida de protagonismo puede cambiar las tornas ahora. Y es que, al interés mostrado por el Chelsea, amén de la propuesta del Arsenal en el pasado verano, se han sumado otros sondeos desde la Premier League.

Y es que, según informa el diario SPORT, no es solo el conjunto blue o los gunners quienes han tanteado su incorporación. También le siguen la pista otros clubes como el Liverpool, el Manchester United y el Manchester City. En el caso del conjunto citizen, la entidad sigue a la espera de conocer su sanción por los 114 cargos de los que se les ha declarado culpables. Sin embargo, mientras no haya una sentencia firme, siguen operando con normalidad y mirando al mercado de fichajes para reforzar al equipo que dirige Enzo Maresca.

Entretanto, Liverpool y Manchester United buscan un golpe de efecto que les permita acercarse más a la cabeza de la tabla. Alejados del liderato (los red devils especialmente), la llegada de una estrella como Jules Koundé puede suponer el espaldarazo anímico y de autoestima que cualquiera de los dos clubes necesita, amén de un refuerzo de lujo deportivamente hablando.

La postura de Jules Koundé sobre su falta de minutos con el FC Barcelona

Sea como fuere, la citada información apunta a que, por lo pronto, no ha llegado ninguna oferta formal ni se ha producido acercamiento alguno por parte de ninguno de los clubes. Por otra parte, el FC Barcelona renovó recientemente al futbolista hasta el 2030, por lo que solo una oferta importante en lo económico podría presagiar la salida de Jules Koundé, especialmente porque el zaguero reconoce que se siente muy feliz en el club y pretende revertir su suplencia de este arranque de campeonato:

"Es una decisión del entrenador. Yo me siento bien físicamente y no estoy lesionado. Si juego menos, es por la temporada pasada, en la que estuve muy por debajo de mi nivel. Es una consecuencia directa, y un desafío que acepto con gusto. Tengo que seguir trabajando, que es lo que hago normalmente. Recuperar mis mejores sensaciones depende de mí, y sé que cuando vuelva a estar a mi mejor nivel, tendré minutos", explicaba el galo en sala de prensa con la selección de Francia hace apenas un par de días. Lejos de tomárselo a mal, ha decidido ser resiliente y afrontar esta situación como un reto. Sea como fuere, detrás tiene a los grandes clubes de la Premier League atentos a lo que pueda suceder por si la situación no se termina de resolver.