Cubarsí, Endrick y otros cuatro jugadores de LALIGA, nominados al Golden Boy
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Cuatro españoles entre los seleccionados
El Premio Golden Boy, galardón que el medio italiano Tuttosport otorga cada temporada al mejor jugador europeo menor de 21 años, desveló este martes la lista de nominados de cara a la próxima gala. Entre los elegidos se encuentran varios futbolistas de LALIGA EA SPORTS como Endrick o Diomande y otros cuatro españoles: Pau Cubarsí, Xavi Espart, Marc Bernal y Jon Martín.
Tanto el Barcelona como la Real Sociedad cuentan con representación de jugadores españoles entre los citados. Algún jugador del Real Madrid también opta a este premio con los futbolistas antes mencionados.
Los nominados al Golden Boy
Estos son los jugadores nominados al Premio Golden Boy: Pau Cubarsí (Barcelona), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Warren Zaïre-Emery (PSG), Yan Diomande (Real Madrid), Luka Vuskovic (Brighton), Victor Froholdt (Porto), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Jorrel Hato (Chelsea), Lennart Karl (Bayern-Mónaco), Estevao (Chelsea), Endrick (Real Madrid), Junior Kroupi (Bournemouth), Prestianni (Benfica), Karetsas (Borussia Dortmund), Saïd el Mala (Colonia), Jon Martín (Real Sociedad), Marc Bernal (Barcelona), Kerim Alajbegovic (Juventus), Finn Jeltsch (Stoccarda), Charalampos Köstoulas (Brighton), Joane Gadou (Borussia Dortmund), Franco Mastantuono (Fiorentina), Rodrigo Mora (Roma) y Xavi Espart (Barcelona).