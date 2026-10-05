Javi Rayo 05 OCT 2026 - 12:06h.

Andrés Iniesta se la 'mojado' sobre el Balón de Oro y ha hablado del 'Caso Negreira'

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Aunque sigamos en el parón por selecciones, el 'Caso Negreira' sigue marcando la actualidad del FC Barcelona. Son muchas las voces que se han pronunciado desde que la UEFA hiciera oficial el haber recibido un informe de 50.000 páginas por parte del Real Madrid con supuestas evidencias de errores arbitrales en contra de los intereses del conjunto blanco. El último en hacerlo ha sido Andrés Iniesta, leyenda del conjunto azulgrana y uno de los futbolistas que estuvo en el club en los años de los pagos a Enríquez Negreira. El exjuagdor manchego no ha dudado en reivindicar todo lo que consiguieron dentro del terreno de juego.

Andrés Iniesta inaugura la 'Iniesta Experience'

"Es algo de lo que no tengo mucha opinión, porque al final son situaciones que uno no controla. Yo lo único que sé es que, como leyenda del Barça que tú me has mencionado, en ese periodo todo lo conseguimos de manera deportiva y en el campo. A partí de ahí, pueda generarse fuera o con esas situaciones, pues son cosas que se tendrán que solucionar en otro sitio. En el campo, lo que pasó fue lo que pasó", asegura Andrés Iniesta durante la presentación de 'Iniesta Experience'.

El que fuera futbolista del FC Barcelona también ha querido opinar, aunque un poco de soslayo, sobre quién debería ser el próximo Balón de Oro: "No sé qué pasará pero si me preguntas por mi opinión, pues me gustaría que fuese un futbolista español".

Iniesta también ha puesto en valor lo que Hansi Flick está consiguiendo en el FC Barcelona: "No sé si se resume a una cuestión de gustos pero lo importante de este FC Barcelona es lo que transmite, como aficionado me da garantías cuando me pongo a ver a este Barça porque me gusta, que van a competir por todo... Luego el ganar o perder en finales no es fácil. Evidentemente que estarán para optar por todo y desde fuera deseo que puedan ganar tanto más que otros equipos en el pasado".