Fran Fuentes 05 OCT 2026 - 09:40h.

El presidente del Gobierno ha anunciado que abrirá comicios el último fin de semana de noviembre

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Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha convocado elecciones para el próximo domingo, 29 de noviembre. El presidente del Gobierno ha comunicado su decisión este mismo lunes por la mañana, anticipando con casi dos meses de antelación los próximos comicios. En este sentido, ese fin de semana tendrán lugar varios eventos deportivos, como la jornada de LALIGA, la Copa Davis de Tenis, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 o la Week 12 de la NFL que retransmitiremos en Mediaset España. Unos eventos que bien podrían verse afectados y caer en audiencias en nuestro país debido a que la gente acudirá a votar a lo largo del día.

Así pues, en el apartado de fútbol, el fin de semana del 29 de noviembre estará marcado en España por la jornada 14 de LALIGA. Entre los partidos más destacados aparecen el Deportivo-Barça en Riazor, el Real Madrid-Alavés en el Bernabéu, el Real Sociedad-Sevilla, el Betis-Rayo Vallecano y el Elche-Atlético de Madrid, además de otros cinco encuentros que completan la jornada. Todavía no se conocen los horarios de los encuentros, aunque no deberían tardar. Del mismo modo, también hay jornada en LALIGA HYPERMOTION.

En el panorama internacional, el gran atractivo del motor estará en España con el Gran Premio de Valencia de MotoGP, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo y pondrá el punto final al Mundial de MotoGP 2026. Asimismo, también habrá Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar en el Lusail International Circuit.

El tenis tendrá otro de los grandes focos en Bolonia, donde se disputará la fase final de la Copa Davis. Las semifinales están previstas para el viernes 27 y el sábado 28, mientras que la gran final será el domingo 29 a las 15.00 horas. España estará en el cuadro tras enfrentarse a Austria en cuartos de final el jueves 26.

Además, habrá jornada de NFL, con la Week 12 de la temporada, y continuará la ventana internacional de FIBA, por lo que también habrá baloncesto de selecciones durante esos días.