Alberto Cercós García 27 SEP 2026 - 19:49h.

Carlos Alcaraz ya mira de reojo a la Copa Davis y se marca ese torneo como su gran objetivo

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Carlos Alcaraz ya sueña con cuotas más altas. El español aseguró que ha utilizado la Copa Laver para disfrutar de nuevo en la pista, dijo que la Copa Davis es un gran objetivo y que este año tienen una gran oportunidad para conseguirla. Alcaraz, campeón de su segunda Copa Laver este domingo con el equipo europeo, atendió a dos medios españoles en Londres, uno de ellos EFE, después de la consecución de la competición. "He utilizado la Laver para disfrutar de nuevo. Me encanta formar parte de esto y me hace encontrar mi alegría cuando juego y encontrar mi mejor tenis. Me ayuda mucho para el futuro", aseguró el español.

Alcaraz llega a este final de temporada en una posición única, ya que afirma estar mental y físicamente fresco tras cuatro meses de parón para los torneos que quedan, con especial atención a los Masters 1000 de Shanghái y París, las Finales ATP de Turín y la Copa Davis. Cuatro títulos ausentes en su palmarés.

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El gran objetivo de Carlos Alcaraz en este 2026

"Totalmente", dijo al ser preguntado si llega más descansado que nunca. "Más que físicamente, mentalmente. Físicamente no hemos estado jugando, pero estar tanto tiempo parado sin hacer nada, luego vuelta a la competición, partidos exigentes. Estaba cansadete, después de toda la exigencia después de viernes y sábado, que han sido días intensos. Poco a poco estamos cogiendo el ritmo de competición, ver cómo mi cuerpo reacciona, lo que necesito, lo que dejo de necesitar, pero sí es verdad que mentalmente me siento fresco. Tengo muchas ganas de lo que viene. Siempre hemos dicho que esta es la parte de la temporada que más me cuesta, por el desgaste físico y mental, peor este año vamos a intentar dar la talla en todos los torneos".

La intención de Alcaraz es estar en las finales de la Davis a finales de noviembre para intentar conquistar la séptima Ensaladera con el equipo español. Antes de eso, en la semana previa, tendrá las Finales ATP.

"Al final torneos en 'indoor' siempre vienen bien, coger partidos. En Turín están los mejores y si lo ganas te da una confianza buenísima para la Davis. Este año tenemos un equipazo, con Jódar, con Marcel (Granollers), con Pedro (Martínez), Dani (Mérida), Jaume (Munar). Es una pena que no podamos estar todos. Todos nos lo merecemos, pero tenemos una buena oportunidad este año. La Copa Davis es un gran objetivo para mí, tenemos un gran equipo. Tenemos una gran oportunidad para ganarla este año y es uno de mis grandes objetivos".