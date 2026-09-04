Por qué Kyrgios puede volver a jugar al tenis pese a su positivo por cocaína

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 10:55h.

Su sanción ha sido rebajada a un mes y ya lo ha cumplido

La demoledora confesión de Tsitsipas sobre Kyrgios tras su positivo por cocaína: “Me lo esperaba”

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Nick Kyrgios ya puede volver a competir. El australiano dio positivo por cocaína durante el torneo ATP de Mallorca del pasado mes de junio y fue suspendido provisionalmente el 4 de agosto, pero la investigación de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) ha terminado con un castigo mucho menor del que inicialmente podía esperarse. El motivo está en cuándo y por qué se produjo el consumo.

La explicación de Nick Kyrgios que cambió su sanción

La normativa antidopaje establece una diferencia importante entre el consumo de una sustancia prohibida durante la competición y su utilización fuera de ella. La cocaína figura entre las sustancias prohibidas en competición, pero también está considerada una ‘sustancia de abuso’. Esto permite aplicar una sanción específica cuando el jugador demuestra que la tomó fuera de competición y sin relación con su rendimiento deportivo.

Kyrgios explicó a los investigadores de la ITIA que consumió cocaína de manera social durante una noche antes de disputar el torneo de Mallorca. La agencia consultó además a un experto científico independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que consideró compatible esa explicación con la cantidad de metabolito encontrada en su muestra.

Al aceptar que el consumo se produjo fuera de competición y no estuvo relacionado con la actividad deportiva, la sanción estándar quedó fijada en tres meses, en lugar de las consecuencias que podría haber afrontado si se hubiera acreditado un consumo intencionado vinculado al rendimiento, pero todavía había una posibilidad de reducirla. Las reglas permiten rebajar esos tres meses a uno si el jugador completa satisfactoriamente un programa de tratamiento contra el consumo de sustancias aprobado por la ITIA. Kyrgios aceptó entrar en ese programa y cumplirá la condición establecida.

Un mes de suspensión que ya ha sido cumplido

La sanción definitiva comenzó el 4 de agosto y terminó el 3 de septiembre de 2026. Por eso Kyrgios ya está habilitado para regresar al circuito, siempre que haya completado el programa de tratamiento. La ITIA también ha establecido que perderá el dinero y los puntos obtenidos en el torneo de Mallorca. El australiano reconoció públicamente su error cuando se conoció el positivo y aseguró que la situación debía servirle como una llamada de atención.

La explicación reglamentaria no elimina la polémica alrededor del caso, pero sí responde a la pregunta de por qué un positivo por cocaína no termina necesariamente en una larga suspensión: el elemento decisivo es que la ITIA aceptó que el consumo fue fuera de competición, sin relación con el rendimiento, y que Kyrgios se sometiera al tratamiento exigido.