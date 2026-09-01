Redacción ElDesmarque Madrid, 01 SEP 2026 - 09:30h.

El tenista griego ha sido muy contundente en sus declaraciones sobre el positivo de Nick Kyrgios

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El positivo por cocaína de Nick Kyrgios sigue generando reacciones y esta vez las palabras llegan de un tenista en activo. Stefanos Tsitsipás ha hablado sobre este tema tras su victoria ante Arthur Fils en la primera ronda del US Open y ha dejado claro que la suspensión provisional del australiano no le sorprendió. El griego ha asegurado que conocía la situación antes de que se hiciera pública y ha lanzado un mensaje contundente sobre lo que, según él, había escuchado durante años en el circuito.

Stefanos Tsitsipás se esperaba el positivo de Nick Kyrgios

El tenista griego no ha querido esquivar la pregunta y reconoció que ya tenía información sobre los comportamientos que ahora han salido a la luz. “Para ser totalmente sincero, yo ya estaba al tanto de esto antes del anuncio. Yo mismo lo sabía”, explicó durante la rueda de prensa. Tsitsipás ha insistido en que la noticia no le cogió por sorpresa cuando apareció en redes sociales. “Cuando lo vi en las redes sociales, pensé: ‘Aquí vamos’. Para ser sincero, me lo esperaba”, afirmó.

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El ateniense ha confirmado que había tenido conocimiento de determinadas conductas fuera de las pistas a través de personas del propio circuito. “Sabía que eran cosas que ocurrían fuera de las pistas de tenis. Eso te lo aseguro”, señaló.

Stefanos Tsitsipás pasa de encubrir Nick Kyrgios

El griego también ha querido dejar claro que no pretende proteger a Kyrgios ni ocultar aquello que conoce. “No voy a intentar encubrir a alguien cuando conozco la verdad”, sentenció. Tsitsipás añadió que se considera “una persona amable con todo el mundo”, pero que en este caso había escuchado comentarios de otras personas del entorno del tenis y también había tenido conocimiento personal de algunos comportamientos como el del australiano. Las declaraciones del ateniense vuelven a poner en el foco la tan controvertida trayectoria de Kyrgios y añaden una nueva dimensión al positivo de hace unas semanas.