Por qué Carlos Alcaraz celebra ahora sus victorias 'tirando una flecha'

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 SEP 2026 - 09:40h.

El tenista español ya está en la tercera ronda del Grand Slam estadounidense

Carlos Alcaraz gana 139 días después: diseño Cactus Jack de Nike, Travis Scott y mensaje oculto en sus zapatillas

Compartir







Carlos Alcaraz quiere desafiar a la historia y ha encontrado una nueva forma de celebrar sus victorias. El murciano ha recurrido al gesto del arquero después de superar a Jaime Faria en la segunda ronda del US Open, una celebración que tiene un significado muy concreto. El de El Palmar necesitó cuatro sets y 2 horas y 40 minutos para imponerse por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2. Un partido más largo de lo previsto que, pese a obligarle a trabajar de más en el apartado físico, terminó siendo una buena noticia para el tenista después de casi cinco meses alejado de las pistas. Además, tras el encuentro ante el portugués, Alcaraz dejó una conclusión sorprendente que va a alterar su calendario en el futuro.

Un cambio importante tras la lesión en la muñeca

Alcaraz reconoció que llegó a querer que el partido terminara cuanto antes, pero después valoró positivamente haber tenido que afrontar cuatro sets. Necesitaba comprobar cómo respondía su cuerpo en competición y, sobre todo, cómo reaccionaba después de un esfuerzo prolongado. La muñeca, precisamente, ya no ocupa espacio en su cabeza cuando entra en la pista y ha asegurado que entrena y compite con normalidad.

Sin embargo, la experiencia de estos meses le ha hecho replantearse una cuestión crucial para su carrera. El calendario de la ATP es cada vez más exigente y el murciano admite que no puede mantener durante toda la temporada el mismo ritmo. “En el futuro voy a tomar algunos descansos, algunos parones largos. Quizás no cuatro meses, pero sí uno o dos meses, perdiéndome algunos torneos, porque es imposible jugar todos”, explicó.

Alcaraz considera que el aumento de torneos importantes está provocando que los jugadores estén cada vez más semanas en competición. Entre los Masters 1000, los Grand Slams y las citas obligatorias, el murciano calcula que un tenista puede estar compitiendo alrededor de 40 semanas al año. “Eso es imposible, y estamos viendo a muchos jugadores lesionarse, a muchos jugadores cansarse”, advirtió.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Paula Badosa cuando le suspenden el partido con bola para ganar

Carlos Alcaraz y el significado de su nueva celebración 'tirando una flecha'

Carlos Alcaraz ha celebrado su victoria ante Jaime Faria con el gesto de lanzar una flecha y, según ha recogido el periodista Germán R. Abril, el murciano ha confirmado que estaba dedicada a sus hermanos. “Mis dos hermanos pequeños están aquí y me pidieron que lanzara una flecha. Así que ha sido un momento para ellos”, dijo. Además, en las retransmisiones las cámaras suelen cortar a Sergio, el pequeño de los tres, por lo que muchos aficionados creen que Jaime es su único hermano en Nueva York, pero el propio Alcaraz ha aclarado que el gesto iba dirigido a los dos en los comentarios a un vídeo de Instagram del US Open.