Redacción ElDesmarque Madrid, 24 SEP 2026 - 10:03h.

El tenista murciano formará parte del equipo europeo en la Laver Cup, que comienza mañana viernes 25 de septiembre

Rafa Nadal vuelve a las pistas contra Andy Murray y en redes alucinan con su entrenamiento

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Carlos Alcaraz ya está preparado para afrontar una nueva edición de la Laver Cup, una cita que reúne a buena parte de los mejores tenistas del circuito después de haberse celebrado el último Grand Slam de la temporada. Antes de saltar a la pista en Londres, el murciano ha atendido a los medios y ha repasado algunos de los temas que marcan la actualidad del tenis, entre ellos el debate sobre el mejor tenista de todos los tiempos y la rivalidad que mantiene con Jannik Sinner.

Alcaraz escoge entre Nadal, Djokovic y Federer en el debate del mejor de la historia

El murciano tiene claro que una cosa es el referente que marcó su infancia y otra la respuesta que ofrecen los números. El español creció admirando a Rafa Nadal y siempre lo ha reconocido como uno de sus grandes ídolos, pero cuando le han preguntado por el 'GOAT' desde una perspectiva estadística, no ha tenido dudas. "Para mí Nadal era un referente cuando era niño, alguien que aspiraba a ser, pero en términos de números, no hay duda de que el 'GOAT' es Djokovic porque lo ha ganado absolutamente todo, no una, sino dos veces", explicó.

Carlos Alcaraz quiere volver a medirse con Jannik Sinner

Cuando le han preguntado por su máximo rival, Jannik Sinner, la respuesta del murciano ha sido mucho más personal. El italiano y Alcaraz apenas se han cruzado en lo que va de temporada por culpa de las lesiones. Su único enfrentamiento de 2026 se produjo en la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde Sinner se impuso por 7-6 y 6-3 para recuperar además el número uno del ranking ATP.

El deporte y sus seguidores han echado de menos la rivalidad de ambos y Alcaraz también. "Lo ganó casi todo a inicios de temporada y, por supuesto, le echo de menos. Añoro verle por aquí y jugar contra él porque me empuja a ser mejor tenista cada día. Cada partido en que nos enfrentamos nuestra rivalidad crece y solo espero que este año podamos vernos las caras porque la gente lo está esperando", señaló.

Alcaraz afronta ahora la Laver Cup como integrante del equipo europeo en el O2 Arena de Londres. La competición se disputa del 25 al 27 de septiembre y reúne a seis jugadores europeos frente a seis del resto del mundo. El torneo se estructura en cinco sesiones y cada victoria tiene un valor diferente según el día. El español, que regresó al circuito en el US Open tras varios meses condicionado por una lesión en la muñeca, cayó ante Ben Shelton en los cuartos de final del torneo norteamericano dando una buena imagen y ahora tiene la intención de seguir recuperando ritmo competitivo en el tramo final de la temporada.